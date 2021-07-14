روند تکمیل بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی رازی ایلام مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان عصر چهارشنبه در چهل و نهمین جلسه قرارگاه مدیریت مقابله با بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار کرد: سلامت مردم اصلی‌ترین رسالت و وظیفه ما در حوزه سلامت است و در این راستا خوشبختانه همکاران نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌اند که قابل تقدیر است.

وی گفت: در حال حاضر در استان‌های جنوبی و جنوب شرقی کشور روند افزایشی بیماری کرونا مشهود است و در استانمان نیز در روزهای اخیر شاهد این روند افزایشی در آمار مبتلایان و بستری‌ها هستیم.

کریمیان بیان کرد: تلاش کنیم که با رعایت هرچه بیشتر پروتکل‌های بهداشتی در راستای حفظ سلامت خود و اطرافیان و نهایتاً افراد جامعه نقش ایفا کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام اضافه کرد: روند تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی رازی ایلام خوشبختانه از وضعیت مناسبی برخوردار است و پیمانکاران مربوطه نیز در این راستا تلاش ارزشمندی دارند.

وی گفت: خوشبختانه همدلی و همراهی شایسته‌ای برای راه‌اندازی این بیمارستان شکل گرفته که ان‌شاءالله برآیند آن، تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان خواهد بود.

در ادامه این جلسه نیز معاونین غذا و دارو، درمان، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی، بهداشتی و مدیران ستادی دانشگاه به بیان گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده حوزه کاری خود پرداختند.