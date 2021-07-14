به زودی؛ تقدیم پیشنهادات معیشتی مجمع تشخیص به رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله آملیلاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع که به دلیل شرایط کرونایی بصورت حضوری - مجازی برگزار شد، با تبریک و تهنیت حلول ماه ذیالحجه و اعیاد مبارکه این ماه عظیمالشأن بویژه عید ولایت، این عید را از مواهب عِلوی برای همه بشریت دانست و اضافه کرد: از خدا میخواهیم که همه ما را از متمسکین به ولایت حضرت مولیالموحدین امیرالمومنین علی (ع) در همه ایام قرار دهد و در این ماه عزیز بویژه در روز عرفه که گرچه عنوان عید ندارد اما حقیقتاً عید است، به همه مسلمین توفیق و تسدید برای دعا خصوصاً در حق یکدیگر عطا کند تا انشاءالله به برکت این دعاهای مستجاب، همگی راهی به سوی سعادت، نجات و مراتب عالیه بیابیم.
وی همچنین بر لزوم اقدام فوری دولت مستقر و دولت آینده برای رفع مشکلات معیشتی مردم بویژه قشرهای ضعیف و محروم تأکید کرد و از برگزاری جلسهای ویژه در این زمینه و ارائه پیشنهادهای اعضای مجمع به محضر مقام معظم رهبری خبر داد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه خطاب به حجتالاسلام محسنیاژه ای که در جلسه امروز مجمع به عنوان رئیس قوه قضائیه حضور داشت، انتصاب وی از سوی مقام معظم رهبری به این سمت را بار دیگر تبریک گفت و با آرزوی توفیق برای رئیس جدید دستگاه قضائی اظهار کرد: ایشان را سالهای طولانی است که به دیانت، فضل و اشراف به امور قوه قضائیه میشناسم و در اینجا شهادت میدهم در طول ایامی که در دستگاه قضائی حضور داشتم، هیچ کار مهم و دشواری نبود که از ایشان بخواهیم و با وجود همه سختیها و وظایف گوناگونی که بر عهده داشتند، آن کار را نپذیرند. از خداوند متعال میخواهیم که به ایشان در انجام این وظیفه بسیار سنگین توفیق دهد و با شناخت از روحیات و شخصیت فرهیخته و فهیم ایشان مطمئنیم که انشاءالله در این مسیر موفق خواهند بود.
آیتالله آملیلاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات معیشتی مردم اشاره و تأکید کرد: از دولت فعلی و دولت آتی میخواهیم که فکری عاجل برای کنترل تورم شدید و افسارگسیخته کنند و در راستای حل مشکلات معیشتی مردم بویژه اقشار ضعیف و محروم، اقداماتی فوری انجام دهند.
وی با اشاره به آیات و روایات متعدد بویژه توصیه امیرالمومنین علی (ع) خطاب به مالک اشتر مبنی بر لزوم رسیدگی به محرومان، این امر را از مهمترین وظایف حکومت اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: امروز گذشته از یارانه نقدی، پرداختهای کلانی به صورت یارانههای پنهان خصوصاً در بحث حاملهای انرژی پرداخت میشود که تقسیم آن به صورت عادلانه نیست. البته ما توصیه به افزایش یارانه نقدی نمیکنیم، زیرا این نوع از یارانه منتهی به خلق پول و به تورم بیشتر میانجامد، ما در هر حال معتقدیم در خصوص یارانههای پنهان که فراتر از یارانههای نقدی است و همچنین سایر مؤلفههای مربوط به معیشت مردم، باید فکری عاجل شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گرچه بحثهای بنیادین و مبنایی نظیر اصلاح ساختار بودجه، بهبود نظام مالیاتی، تغییر نظام بانکی و … بسیار مهم است اما هم از دولت فعلی و هم از دولت آینده مصراً و اکیداً میخواهیم که علاوه بر این بحثهای مبنایی، فکری عاجل برای امروز و فردای معیشت مردم بویژه دهکهای پایین جامعه کنند.
آیتالله آملیلاریجانی با اعلام آمادگی مجمع برای انجام هرگونه کمکی در این مسیر، اظهار کرد: انشاءالله در آینده نزدیک، جلسهای ویژه برای بحث و بررسی و جمعآوری پیشنهادهای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کمک به رفع مشکلات معیشتی مردم خصوصاً برنامههای عاجل، تشکیل خواهیم داد و ماحصل مباحث را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم خواهیم کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره به مشکلات مربوط به بیماری کرونا و پیک پنجم آن، ضمن تشکر از همه کسانی که در این زمینه به خدمترسانی مشغولند، خصوصاً کادر درمان، بر تلاش و همکاری همهجانبه مردم و مسئولین برای مهار بیماری و تسریع در واکسیناسیون با اولویت استانهای محروم همچون سیستان و بلوچستان تأکید کردند.
براساس این گزارش همچنین ادامه مباحث مربوط به تدوین سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در دستور کار امروز مجمع قرار داشت که بندهای دیگری از این سیاستها به تصویب اعضای مجمع رسید.
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