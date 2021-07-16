پنتاگون آموزش مظنونان به ترور رئیس جمهور هائیتی را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پنتاگون روز پنج شنبه تأیید کرد شماری از نظامیان سابق کلمبیا که هفته گذشته به اتهام دست داشتن در قتل «ژوونل موئیز» رئیس جمهور هائیتی بازداشت شده‌اند، در دوران خدمت خود در ارتش کلمبیا دوره‌های آموزش نظامی ارتش ایالات متحده را گذرانده‌اند.

سخنگوی پنتاگون در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت: «بررسی پایگاه داده‌های آموزشی ما نشان می‌دهد که شمار اندکی از اتباع کلمبیایی که برای تحقیقات [در خصوص پرونده ترور موئیز] بازداشت شده‌اند، در گذشته به عنوان اعضای فعال نیروهای مسلح کلمبیا در دوره‌های کارآموزی و برنامه‌های آموزشی ارتش ایالات متحده شرکت کرده بودند».

این مقام پنتاگون در ادامه ادعا کرد که هدف آموزش نظامی خارجی ایالات متحده پیشبرد «رعایت حقوق بشر، پایبندی به حاکمیت قانون، و فرمان‌برداری ارتش‌ها از رهبری غیرنظامی و دموکراتیک است!»

گفتنی است، «لئون چارلز» رئیس پلیس ملی هائیتی اعلام کرد که نیروهای تحت امر او ۱۸ تبعه کلمبیایی را بازداشت کرده‌اند. این گمانه زنی وجود دارد که این اتباع کلمبیایی اعضای یک گروه تکاور ۲۸ نفره بودند که صبح روز هفتم ژوئیه با هجوم به منزل ژوونل موئیز، رئیس جمهور هائیتی وی را به ضرب گلوله کشته و همسرش را زخمی کردند.

طبق اظهارنظر مقامات ارتش کلمبیا، هفده نفر از این اتباع کلمبیایی نظامیان سابق هستند که در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی خدمت در ارتش را ترک کرده‌اند.

گفتنی است، دو تبعه آمریکایی نیز به اتهام دست داشتن در ترور موئیز بازداشت شده‌اند. یکی از آنها از محافظان سابق سفارت کانادا در «پورتو پرنس» و دیگری خبرچین سابق اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا است.

شایان ذکر است که از زمان ترور موئیز، «کلاود ژوزف» نخست وزیر موقت هائیتی از سوی ایالات متحده و سازمان ملل به عنوان رهبر موقت این کشور به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند که موئیز جانشین ژوزف را درست یک روز پیش از ترور خود تعیین کرده بود.

زوزف با اعلام وضعیت اضطراری در هائیتی از سازمان ملل و ایالات متحده درخواست پشتیبانی و همچنین اعزام نیرو برای دفاع از زیرساخت‌های مهم و کلیدی این کشور در برابر گروه‌های مسلح تبهکاری کرد.

هرچند که ایالات متحده با اعزام برخی از مأموران بلندپایه اجرای قانون برای کمک رسانی و همچنین اعطای یک بودجه ۵ میلیون دلاری به پلیس ملی هائیتی موافقت کرد، اما بایدن روز پنج شنبه به صراحت اعلام کرد که اعزام نیرو به هائیتی در دستور کار دولت وی قرار ندارد.