نامه هایی که دخالت بین رشته ای در پزشکی را ممنوع کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، طی چند هفته اخیر شاهد اعتراض پزشکان و دستیاران تخصصی پوست در پی پیش نویس مصوبه کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن بودیم. مصوبه‌ای که موجب گلایه و کدورت خاطر جمع کثیری از دانشجویان و دانش آموختگان این رشته شد.

باید دانست که صرفاً ارائه مستندات به این کمیسیون برای اینگونه تصمیم گیری ها و مصوبات کافی نیست، اینکه پزشکان عمومی نسبت به ارائه انواعی از خدمات متخصصین پوست مانند انجام لیزر، تزریق ژل و بوتاکس یا استفاده از نخ لیفت و…، در مطب خود مجاز باشند، منطقی و با کوریکولوم آموزشی آنان بر اساس دوران تحصیل در دانشگاه منطبق نیست.

گذراندن یک یا چند دوره کوتاه مدت در امور تخصصی یک رشته، مجوز قانونی دخالت در امور تخصصی و فوق تخصصی هر رشته نخواهد بود، چرا که دانش آموختگان هر رشته تخصصی چهار سال درس می‌خوانند و دو سال نیز تعهد خدمت دارند.

با توجه به اهمیت موضوع مصطفی قانعی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت نوشت: تعیین صلاحیت حرفه‌ای فارغ التحصیلان حرف پزشکی، منحصراً بر اساس کوریکولوم آموزشی و در حیطه وظایف معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.

نکته جالب اینکه چندی پیش برخی در بدنه سازمان نظام پزشکی در آستانه هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی قبل از تأیید و ابلاغ مصوبه کمیسیون صلاحیت‌های حرفه‌ای، خارج از ضوابط و عرف قانونی و با هدف جلب حداکثری حامیان و کسب آرا، مطالبی در فضای مجازی منتشر کردند.

بی شک نامه مصطفی قانعی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و مستندا نامه قدیمی باقر لاریجانی معاون سابق آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وقت وزارت بهداشت، مهر بطلانی بر اینگونه تصمیمات به منظور یارکشی و کسب رأی خواهد بود.

آنچه کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی برای پزشکان عمومی مجاز اعلام کرده است، دقیقاً حیطه وظایف متخصص پوست و بر اساس کوریکولوم آموزشی این رشته است. آیا می‌توان با گذراندن چند دوره کوتاه مدت آموزشی، جایگزین متخصصین آن رشته شد.

منطقی‌تر به نظر می‌رسید، نماینده‌ای از اعضای هیأت بورد تخصصی رشته پوست و انجمن متخصصین پوست ایران برای حضور در جلسات این کمیسیون دعوت می‌شد و در جریان تصمیمات کمیسیون قرار می‌گرفت.