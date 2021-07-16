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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵

در رشته مهندسی صنایع؛

راه اندازی یک دوره میان رشته ای در دانشگاه تربیت مدرس تصویب شد

راه اندازی یک دوره میان رشته ای در دانشگاه تربیت مدرس تصویب شد

در آخرین نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، راه اندازی دوره میان رشته‌ای مهندسی صنایع- گرایش سیستم‌های اطلاعاتی در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مهرداد کارگری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس در نشست شورای دانشگاه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اهداف راه اندازی این رشته اظهار داشت: در راستای همکاری‌های میان رشته‌ای، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -گرایش سیستم‌های اطلاعاتی در دستور کار گروه‌های مدیریت مهندسی، مهندسی صنایع و مهندسی فناوری اطلاعات قرار گرفت که با توجه به همپوشانی گرایش یاد شده با تخصص اعضای هیأت علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات، این گروه به عنوان مجری برگزارکننده گرایش و گروه‌های مدیریت مهندسی و صنایع و غیره به عنوان گروه همکار و پشتیبان انجام گرایش خواهند بود.

وی افزود: در دنیای امروز سازمان‌ها با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که باید تحلیل، قابل فهم، نگهداری و بازیابی شوند. به بیان دیگر مدیریت کسب و کار پویای امروز نیازمند به کارگیری متخصصانی برای تحلیل و پردازش اطلاعات بنگاه ها و سازمان‌های خود می باشند. فارغ‌التحصیلان این گرایش می‌توانند در مراکزی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های تولیدی و صنعتی، مراکز خدماتی مانند شهرداری‌ها، اداره گذرنامه، گمرک، مالیات و مراکز بهداشتی و درمانی مشغول فعالیت شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هدف از راه اندازی این گرایش، به کارگیری داده‌ها و اطلاعات درون و برون سازمانی با انواع مختلف سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته مانند سیستم‌های خبره، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم گیری و سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های پیچیده است.

محمدرضا کلباسی معاون آموزشی این دانشگاه نیز تاکید کرد: دوره‌های میان رشته‌ای، در سال اول اجرا از نظر تطابق با برنامه درسی مصوب، تحت نظارت معاونت آموزشی قرار می گیرند.

بنا به نظرات اعضای شورا دانشگاه تربیت مدرس، راه اندازی دوره میان رشته‌ای مهندسی صنایع- گرایش سیستم‌های اطلاعاتی در مقطع کارشناسی ارشد با اکثریت آرا به تصویب رسید.

کد مطلب 5258915
مهتاب چابوک

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