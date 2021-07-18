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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۳۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبرداد؛

افزایش شمار قربانیان و مبتلایان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

افزایش شمار قربانیان و مبتلایان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش شمار قربانیان کرونا در استان به ۷۱۵ نفر خبر داد و گفت: متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته دو هم استانی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز یزدان‌پناه افزود: هم اکنون ۲۱۵ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۱۰۴ نفر از این بیماران مبتلای قطعی و ۱۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۵۱۱۵۸ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

وی اذعان داشت: از ۳۲۱ نمونه پی سی آر دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج حدود ۳۸ درصد موارد مثبت بودند که بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و بهمئی بود. همچنین از ۱۱۳ نمونه رپید تست ۱۸ درصد موارد مثبت و عمدتاً در شهرستان‌های گچساران و بویراحمد هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از شهروندان خواست ضمن رعایت کامل محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی بیماری کرونا، پرسنل بهداشت و درمان را در این ایام سخت یاری کنند تا از فشار کاری آنها کاسته شود.


کد مطلب 5260302

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