افزایش شمار قربانیان و مبتلایان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز یزدان‌پناه افزود: هم اکنون ۲۱۵ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۱۰۴ نفر از این بیماران مبتلای قطعی و ۱۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۵۱۱۵۸ نفر بهبود یافته گزارش شده است.



وی اذعان داشت: از ۳۲۱ نمونه پی سی آر دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج حدود ۳۸ درصد موارد مثبت بودند که بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و بهمئی بود. همچنین از ۱۱۳ نمونه رپید تست ۱۸ درصد موارد مثبت و عمدتاً در شهرستان‌های گچساران و بویراحمد هستند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از شهروندان خواست ضمن رعایت کامل محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی بیماری کرونا، پرسنل بهداشت و درمان را در این ایام سخت یاری کنند تا از فشار کاری آنها کاسته شود.





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