به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، محمد مهدی نهاوندی گفت: حدود ۱۵۰ ملیون یورو نهاده دامی توسط واردکنندگان از اواخر اسفند ۹۹ تا اواخر خرداد امسال و قبل از تخصیص ارز در بازارگاه تحویل وزارت جهاد شده، اما تأمین ارز آن بلاتکلیف مانده است.

این مقام مسئول افزود: وزارت جهاد کشاورزی شرط معرفی واردکنندگان نهاده‌های دامی برای تخصیص ارز به بانک مرکزی را ارائه ۹۰ درصدی کالا در سامانه بازارگاه اعلام کرده بود اما به رغم اجرای این شرط هنوز ارز واردات بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی به واردکنندگان تخصیص داده نشده است.

وی تصریح کرد: واردکنندگان در جهت همراهی با دولت و کمک به تداوم روند تأمین نهاده دامی در شرایط خشکسالی اقدام به عرضه کالا و تحویل آن به دولت نمودند اما بعد از گذشت بیش از یک ماه از عرضه کالا در سامانه بازارگاه برای تخصیص ارز دچار بلاتکلیفی هستند. مساله قابل توجه این است که باقی مانده کالا هم در بنادر و گمرکات در حال فاسد شدن است اما متأسفانه هیچ مرجعی درباره بروز چنین شرایطی پاسخگو نیست.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: بدون تردید این نوع رفتارها نتیجه‌ای غیر از تشدید معضلات موجود و بی اعتمادی بیش از پیش به دولت نخواهد داشت. به نظر می‌رسد در روزهای پایانی دولت دوازدهم اندک انگیزه مدیران برای پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مردم از میان رفته است لذا ما به عنوان تشکل قانونی مربوطه از مجلس و تیم اقتصادی دولت منتخب درخواست داریم که هرچه سریع‌تر با ورود به موضوع نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنند.