بازگشت هوای گرم به گیلان/ دمای هوا ۲ تا ۶ درجه افزایش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آخرین الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: بررسی این الگوها نشان دهنده استقرار جوی پایدار تا پایان هفته جاری در منطقه است.

وی با بیان اینکه در مدت آسمان اکثر مناطق استان گیلان صاف و آفتابی همراه با افزایش تدریجی دمای هوا پیش بینی می‌شود، افزود: در این تا روز چهارشنبه شاهد روند افزایشی ۲ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا در استان گیلان خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی گیلان همچنین ادامه داد: در این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداری‌های موقتی، در بعضی نقاط بارش پراکنده و احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه احتمال گرمازدگی طی روزهای پیش رو وجود دارد، تأکید کرد: از سالمندان، کودکان و افراد دارای مشکلات قلبی و تنفسی درخواست می‌شود در ساعات اوج گرما از تردد در خارج از منزل جدا خودداری کنند.

دادرس با بیان اینکه در دامنه‌ها نیز به ویژه در ساعت عصر و شب شرایط برای بارش‌های پراکنده و رگباری فراهم است، گفت: دریا نیز برای سه روز آینده آرام و حداکثر ارتفاع موج به ۴۰ سانتی متر رسیده و برای انجام فعالیت دریایی مناسب است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آسمان شهر رشت مرکز استان گیلان نیز صاف تا نیمه ابری، همراه با افزایش نسبی دما و گاهی وزش باد پیش بینی شده است، گفت: امروز در اکثر ساعات دمای هوای رشت بین ۲۲ تا ۳۲ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.