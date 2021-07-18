آلودگی هوای اشتهارد در وضعیت قرمز

فردین حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در دو ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۱۲ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های اشتهارد، نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس به ترتیب ۱۵۵، ۷۴، ۱۴۳ و ۷۰ است که بر این مبنا اشتهارد در وضعیت ناسالم، ساوجبلاغ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نظرآباد و فردیس در وضعیت قابل قبول هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی و بروز پدیده گرد و غبار، هوای استان با افزایش آلودگی هوا مواجه است که شاخص آلودگی هوای را در بیشتر شهرستان‌های البرز تحت تأثیر خود قرار و کاهش داده است.

وی متذکر شد: به شهروندان استان البرز به ویژه در شهرستان اشتهارد توصیه می‌کنیم به جز موارد ضروری از منزل خارج نشوند به ویژه گروه‌های حساس که شامل بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان می‌شود.