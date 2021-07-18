سالمندان جامانده از واکسیناسیون کرونا به مراکز تجمیعی مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، علی علیمحمدی بیان کرد: تمامی سالمندان ۶۵ سال به بالا که تاکنون به هر دلیلی موفق به دریافت واکسن نشده‌اند، از امروز یکشنبه لغایت چهارشنبه هفته جاری با در دست داشتن کارت ملی، برای دریافت واکسن خود به یکی از پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون (مرکز واکسیناسیون شماره یک واقع در شهرک مصطفی خمینی، کوی گلستان، ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک سالن ورزشی شهید ساکی، دومین مرکز تزریق واکسن واقع در کوی رضوی، خیابان فارابی، سالن ورزشی یادگار امام و سومین مرکز تزریق واکسن واقع در انتهای خیابان قائم مقام، جنب استخر شهرداری، مرکز مدیریت بحران) مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر توقف روند واکسیناسیون کذب و دروغ است، افزود: تمام تلاش خود را در راستای واکسیناسیون هر چه سریع‌تر آحاد مردم به کار خواهیم برد تا ایمنی به سطح قابل قبول برسد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: سالمندان ۶۰ سال و بالاتر می‌توانند با مراجعه به سایت www.salamat.gov.ir ثبت نام اولیه خود را انجام دهند که پس از آن پیامکی حاوی زمان و مکان دقیق واکسیناسیون برایشان ارسال خواهد شد.

علیمحمدی در ادامه با اشاره به اینکه مدت زمان تزریق دُز دوم در انواع مختلف واکسن متفاوت است، خاطرنشان کرد: جای نگرانی نیست دُز دوم تمامی افرادی که واکسن دُز اول خود را دریافت کرده‌اند، بر اساس تاریخ ثبت شده در کارت واکسیناسیون آنها تزریق خواهد شد.

وی در پایان گفت: فعالیت ویروس جهش یافته دلتا (هندی) در استان و افزایش مبتلایان، اهمیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را بیش از پیش نشان می‌دهد از این رو از همگان خواستاریم که تا واکسیناسیون بخش عمده‌ای از جامعه همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.