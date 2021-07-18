به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت کرونای استان مرکزی در اراک اظهار کرد: پیش بینی می‌شود با عادی انگاری و تجمع بدون واهمه مردم در هفته کنونی و آینده بیماران بیشتری به مراکز درمانی مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک گفت: فروشندگان دوره گرد از رعایت پروتکل‌های بهداشتی خودداری می‌کنند و با این کار سلامت شهروندان به خطر می‌افتد.

جمالیان افزود: برای کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان به مطب و کلینک‌های درمانی نوبت دهی در حال انجام است تا از تجمع و انتقال بیماری جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: در روزهای آتی، کنکور سراسری دانشگاه آزاد در استان برگزار خواهد شد و برخی از این افراد از استان‌هایی وارد استان ما می‌شوند که قرمز هستند و در ۴۸ ساعت حضور در استان مرکزی با افراد مختلف ارتباط دارند و ممکن است موجب شوند هم استانی‌ها بیمار شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: نباید در انتظار نشست تا بحران شکل بگیرد بلکه باید با هم افزایی مردم و مسئولان از شدت موج جدید کاست.

جمالیان افزود: کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان درگیر واکسیناسیون هستند و نمی‌توان از آنان انتظار داشت در جبهه درمان بیشتر تلاش کنند.

وی اظهار کرد: از فردا مراکز واکسیناسیون نوبت عصر در استان هم دایر خواهد شد تا علاوه بر کاهش تجمع مردم، سرعت تزریق واکسن نیز افزایش پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سرعت انجام واکسیناسیون در استان شدت گرفته به طوری که روز گذشته پنج هزار و ۵۰۰ دوز واکسن در دانشگاه علوم پزشکی اراک به غیر خمین و ساوه به گروه‌های هدف تزریق شد و هدفگذاری شده تا ۱۰ هزار دوز در روز در استان مرکزی عملیاتی شود.

جمالیان خواطرنشان کرد: اکنون ۱۳۶ هزار دوز واکسن در زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک تزریق شده و این آمار در ساوه به ۲۵ هزار و ۸۰ دوز و در خمین نیز به ۱۵ هزار و ۴۰۰ دوز رسیده است.