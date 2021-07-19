سوال از وزرای ارشاد و ارتباطات در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (ارجاعی از جلسه علنی)

گزارش سیداحسان قاضی زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات صورت پذیرفته در جهت برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیأت رئیسه (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آیین نامه داخلی مجلس)

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی (در اجرای ماده «۲۱۲» آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۵) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

سؤال آقای سیدمجتبی محفوظی نماینده محترم آبادان و ۴۶ نماینده از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سؤال آقای عباس مقتدایی نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات