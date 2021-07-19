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۲۸ تیر ۱۴۰۰، ۹:۱۲

در صحن مجلس؛

نماینده مردم آبادان از توضیحات وزیر ارشاد قانع شد

نماینده مردم آبادان از توضیحات وزیر ارشاد قانع شد

نماینده مردم آبادان در مجلس توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره محتوای سریال‌های خانگی را به رأی نمایندگان ملت نگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال سیدمجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس از سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون عدم توجه این وزارتخانه به مهار ولنگاری افسارگسیخته در شبکه نمایش خانگی در دستور کار قرار گرفت.

قالیباف: صدا و سیما توجه بیشتری به سریال های خانگی داشته باشد

پس از آنکه نماینده سوال کننده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مباحث خود را درباره موضوع مذکور مطرح کردند، محمدباقر قالیباف اظهارداشت: مسائل فرهنگی و آسیب هایی که سریال های خانگی دارند، موضوع کاملا به حق و به جایی است.

وی بیان کرد: از آن جایی که حوزه مسئولیت در زمینه اعطای مجوز به سریال های خانگی عوض شده و دیگر در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، نماینده مردم آبادان تأکید کرد که پاسخ های وزیر به رأی نمایندگان گذاشته نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق گفته نماینده سوال کننده، طرح این سوال در جلسه علنی مجلس از این جهت مهم بود که این مسئله مورد توجه قرار گیرد و امیدوارم صدا و سیما هم در آینده به طور جدی به این موضوع توجه کند. بر این اساس سیدمجتبی محفوظی از به رأی گذاشتن توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصرف شد.

کد مطلب 5261165
زهرا علیدادی

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