به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدار مقامات دولتی و کارگزاران نظام با رئیس‌جمهور منتخب، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز(دوشنبه) با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب با سید ابراهیم رئیسی دیدار کرد.

رئیسی در این دیدار با تاکید بر اینکه خانواده شهداء، جانبازان و ایثارگران ولی نعمتان ما هستند، ‌ اظهار داشت: هر خدمتی که نگرانی خانواده ایثارگران را برطرف کند، وظیفه همگانی ما است و باید همه همت و تلاش خود را به کار بگیریم تا دغدغه ها و نگرانی های این عزیزان در بخش های مختلف از جمله مسکن، درمان و اشتغال برطرف شود.

رئیس جمهور منتخب تصریح کرد: لازم است مسائل و مشکلات خانواده ایثارگران بطور کامل احصاء شده و راهکارهای متناسب با حل و فصل آنها، ارائه و اجرایی شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار با آرزوی توفیق برای رئیسی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیت ها و اقدامات دستگاه متبوع خود ارائه کرد.