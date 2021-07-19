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۲۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۳

رئیسی:

دغدغه‌ها و مشکلات خانواده‌ ایثارگران شناسایی و رفع شود

دغدغه‌ها و مشکلات خانواده‌ ایثارگران شناسایی و رفع شود

رئیس‌جمهور منتخب گفت: باید همه همت و تلاش خود را به کار بگیریم تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های خانواده ایثارگران در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، درمان و اشتغال برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدار مقامات دولتی و کارگزاران نظام با رئیس‌جمهور منتخب، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز(دوشنبه) با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب با سید ابراهیم رئیسی دیدار کرد.

رئیسی در این دیدار با تاکید بر اینکه خانواده شهداء، جانبازان و ایثارگران ولی نعمتان ما هستند، ‌ اظهار داشت: هر خدمتی که نگرانی خانواده ایثارگران را برطرف کند، وظیفه همگانی ما است و باید همه همت و تلاش خود را به کار بگیریم تا دغدغه ها و نگرانی های این عزیزان در بخش های مختلف از جمله مسکن، درمان و اشتغال برطرف شود.

رئیس جمهور منتخب تصریح کرد: لازم است مسائل و مشکلات خانواده ایثارگران بطور کامل احصاء شده و راهکارهای متناسب با حل و فصل آنها، ارائه و اجرایی شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار با آرزوی توفیق برای رئیسی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیت ها و اقدامات دستگاه متبوع خود ارائه کرد.

کد مطلب 5261499

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    نظرات

    • سلامتی RO ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بنده یه جانباز شصت ساله و مستاجرم، علیرغم سالها مراجعه و استمداد از بنیاد ، تاکنون کوچکترین مساعدتی برای حل مشکل مسکنم برایم انجام نمیدهند !! مشکل اصلی ایثارگران خود همین مسؤلین بنیادهستند!!

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