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۲۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مصدومیت ۲ نفر در آتش سوزی انبار دمپایی در قم

مصدومیت ۲ نفر در آتش سوزی انبار دمپایی در قم

قم- سخنگوی سازمان آتش نشانی قم با اشاره به حریق گسترده در انبار کارخانه تولید دمپایی در قم گفت: ۲ نفر از کارکنان مصدوم کارخانه توسط عوامل اورژانس قم به مراکز درمانی منتقل شدند.

حمید کریمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت آتش سوزی در انبار کارخانه دمپایی در قم گفت: رأس ساعت ۱۲ و هفت دقیقه دوشنبه ۲۸ تیرماه، حریق انبار یک کارخانه تولید دمپایی در جاده قدیم قم کاشان به سازمان آتش نشانی قم گزارش شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: با توجه به گستردگی حریق و ریزش سقف سوله این انبار ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شدند. و نیروهای عملیاتی در قالب سه تیم وارد عمل شدند و از سرایت آتش به سوله‌های همجوار جلوگیری به عمل آوردند.

وی همچنین گفت: متأسفانه ۲ نفر از کارکنان کارخانه دچار مصدومیت شدند که توسط عوامل اورژانس قم به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 5261552

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