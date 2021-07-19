مصدومیت ۲ نفر در آتش سوزی انبار دمپایی در قم

حمید کریمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت آتش سوزی در انبار کارخانه دمپایی در قم گفت: رأس ساعت ۱۲ و هفت دقیقه دوشنبه ۲۸ تیرماه، حریق انبار یک کارخانه تولید دمپایی در جاده قدیم قم کاشان به سازمان آتش نشانی قم گزارش شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: با توجه به گستردگی حریق و ریزش سقف سوله این انبار ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شدند. و نیروهای عملیاتی در قالب سه تیم وارد عمل شدند و از سرایت آتش به سوله‌های همجوار جلوگیری به عمل آوردند.

وی همچنین گفت: متأسفانه ۲ نفر از کارکنان کارخانه دچار مصدومیت شدند که توسط عوامل اورژانس قم به مراکز درمانی منتقل شدند.