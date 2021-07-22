سواحل مکران درهرمزگان از مناطق تاثیرگذار در اقتصاد کشور خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر پنج شنبه در جمع اعضای منتخب شورای ششم شهر لیردف جاسک عنوان کرد: با افتتاح این پروژه راهبردی، اولین کشتی نفتکش جمهوری اسلامی ایران، نفت را از این نقطه بارگیری می کند و برای اولین بار، صادرات نفت ایران از این نقطه صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: ۹۱ درصد این پروژه بسیار بزرگ و استراتژیک، توسط مهندسان و متخصصین جوان کشورمان در همه بخش های اجرای آن داخلی سازی شد و این کار توسط شرکت‌های بخش خصوصی و دانش بنیان، وزارت نفت و با حمایت‌های ویژه در استان هرمزگان، صورت گرفت و برای نخستین بار در کشور، یک‌هزار کیلومتر لوله مقاوم در برابر خوردگی توسط مهندسان داخلی تولید شد که سنگ معدن، تختال ورق و حتی پوشش آن کاملاً تولید داخل است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه برای اجرای این پروژه دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است و این پروژه ۱۰ هزار اشتغال‌زایی داشته است، افزود: اجرای هزار کیلومتر خط لوله، احداث یک واحد تلمبه خانه و دو ایستگاه توپک رانی، احداث دو پست برق و ۲۳۰ کیلومتر خط انتقال برق، ساخت داخلی ۸۰ دستگاه شیرآلات بین راهی چند ده‌تُنی برای نخستین بار در کشور، ساخت پمپ های بسیار عظیم ۲.۵ مگاواتی سازگار با سرویس ترش برای نخستین بار در کشور و احداث پایانه صادراتی و گوی شناور برای بارگیری نفت خام از سواحل مکران، از جمله ظرفیت های ایجاد شده برای تحقق این طرح راهبردی است.

همتی تصریح کرد: این پروژه علاوه بر اهمیت بین‌المللی و ایجاد پایانه جدید برای صادرات نفت کشورمان، یک زیرساخت بزرگ و مهم برای سواحل مکران ایجاد کرد و در چشم‌انداز این پایانه، ذخیره‌سازی ۳۰ میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است که در فاز اول، ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه ایجاد شده است.

وی گفت: همچنین در حال حاضر، سه پتروپالایش در این منطقه، هرکدام به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه مجوز احداث گرفته‌اند که زمین آنها تحویل داده شده و دو مجموعه تجهیز کارگاه داشته‌اند و از ظرفیت این زیرساخت‌، نفت آنها تامین می‌شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک دیگر پروژه بزرگ در سواحل مکران است و در مجموع پنج پروژه بزرگ در سواحل مکران در شرق هرمزگان، شکل گرفته است.

همتی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به سواحل مکران، اظهار داشت: در آینده نزدیک، سواحل مکران در شرق هرمزگان از مناطق مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی ایران خواهد بود که در تولید و صادرات نقش مهمی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: این منطقه در مدار توسعه پرشتاب قرار گرفته است و اجرای این پروژه‌های بزرگ در اقتصاد و اشتغال ملی و همچنین در این منطقه نیز تاثیرگذار بوده است.

استاندار هرمزگان بیان داشت: شهرستان جاسک در شرق هرمزگان و در کنار سواحل مکران، به عنوان یکی از قطب های تولید و اقتصاد کشور، پایه‌گذاری شده است و از موقعیت های مهم انرژی کشور خواهد بود.

همتی عنوان کرد: اقدام استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در انتقال نفت به این منطقه، مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته است و این پروژه با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، برای کشور یک تحول بزرگ رقم زد.

وی ادامه داد: این پروژه در تاریخ صنعت نفت ایران، یک تحول بسیار بزرگ محسوب می‌شود و در سطح استان نیز آثار بسیار خوبی به همراه دارد.

استاندار هرمزگان افزود: با اجرای این طرح بزرگ، در این صنعت به توانمندی و دانش بزرگی دست پیدا کردیم.