محمدمهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تهدید آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه در صورت عدم بازگشت ایران به برجام، فروش نفت ایران به چین را تحریم می‌کنند، اظهار داشت: تهدیدات و تحریم‌های آمریکا مسئله جدیدی نیست و آنان نفت ایران را قبلاً تحریم کرده‌اند.

وی بیان کرد: ترامپ هم تهدیدات زیادی کرده بود اما نتوانست بسیاری از تهدیدات خود علیه ایران را انجام دهد. آنان بدانند که ما اگر اراده کنیم، نفت خود را به فروش برسانیم و حتماً این کار را انجام می‌دهیم.

تهدیدات آمریکا راه به جایی نمی‌برد

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما از این تهدیدات هیچ باکی نداریم و سیاست فروش نفت و انتقال پول آن در دست سیاست‌گذاران و مجریان ارشد کشورمان است و این تهدیدات آمریکا راه به جایی نخواهد برد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نیروهای انقلاب مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه در این هشت سال، سیاست مذاکره با آمریکا و ارتباط با کدخدا ملاک عمل دولتمردان ما بود و کشورمان از این نوع نگاه به مذاکرات ضربه‌های زیادی دید.

مذاکره با غربی‌ها هیچ دستاوردی برای ما نداشت

زاهدی افزود: علی رغم آنکه دولت روحانی در این هشت سال تمرکز خود را روی مذاکره با غربی‌ها گذاشت اما تحریم‌ها کم نشد و در برخی از بخش‌ها به تحریم‌های کشورمان هم اضافه شد. مذاکرات هیچ دستاوردی برای ما نداشت و حتی ضررهایی هم برای ما داشت.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولتمردان با اقدامات ضعیف خود در مذاکرات باعث شدند که اقتدار حوزه هسته‌ای کشورمان زیر سوال برود، گفت: برای نمونه، در رآکتور اراک سیمان ریختند، تمامی سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز را جمع‌آوری کرده و سانتریفیوژهای نسل قدیم کار گذاشتند و فردو تعطیل شد.

وی ادامه داد: اگر به جای این اقدامات، کار را به دست دانشمندان هسته‌ای خود می‌دادیم، آنان با اقتدار می‌توانستند کسب فناوری‌های جدید و رسیدن به سطح عالی‌تری در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را عملیاتی کنند و در این صورت، امروز آمریکا و ایادی‌اش با التماس با ما وارد مذاکره می‌شدند و حاضر بودند هر امتیازی را به ما دهند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید قبول کنیم که در مذاکرات سیاستی را توسط روحانی و ظریف دنبال کردیم که باعث شد غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها احساس کنند کشور ما ناتوان و ضعیف است و حتی برای به دست آوردن پول حاصل از فروش نفت باید تحت فشار و ذلت قرار گیرد.

دولت زمینه قلدربازی‌های آمریکا را فراهم کرد

عضو شورای مرکزی فراکسیون نیروهای انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: دولتمردان با این نوع نگاه و رویکرد اشتباه خود به مذاکرات زمینه قلدربازی های آمریکا را فراهم کردند و تاکنون هم این رویه ادامه داشته است.

زاهدی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبه هسته‌ای مجلس مانع توافق با غربی‌ها شده است، تصریح کرد: به هیچ وجه این گونه نبود و مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری مانع از این شد که در گفتگوهایی که در این اواخر دولت با غربی‌ها داشت، آمریکا بتواند مجدداً نظرات خودش را به ما تحمیل کند.

آمریکا به دنبال تضعیف توان دفاعی و نظامی ایران است

وی اظهار داشت: آمریکا اقدامات مختلفی را دنبال می‌کند و یکی از این اقدامات آن است که ما در حوزه دفاعی ضعیف شویم و توان موشکی، هوایی، پهپادی و دریایی کشورمان حداقلی شود. آنان می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران از نظر دفاعی و نظامی ضعیف شود تا هر زمانی که می‌خواهند، اقداماتی را علیه کشورمان انجام دهند.

زاهدی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پاسخ محکمی به دشمنان داد و پایگاه آمریکا در عین الاسد را موشک باران کرد و به آمریکایی‌ها ثابت شد که ایران توانمندی نظامی قوی دارد.‌

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جای تاسف دارد که سیاستمداران ما به جای آنکه از این توانمندی نظامی در جهت حمایت و پشتیبانی از خودشان استفاده و آن را دنبال کنند، در برخی از جاها با بیگانگان هم‌صدا شدند و این موجب شرمندگی است.