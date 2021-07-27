یک گونه کمیاب اردک در هورالعظیم مشاهده شد/ هورالعظیم بهشت پرندگان

محمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرگوس کاکلی ( Red-breasted Merganser) برای اولین در خوزستان و تالاب هورالعظیم مشاهده شد. مرگوس کاکلی از اردک‌های ماهی‌خواری است که در نیم‌کره شمالی جهان پراکنش دارد و در جنوب ایران گونه کمیابی است.

ساکی بیان کرد: نخستین گزارش مشاهده این‌گونه در خوزستان در تالاب هورالعظیم ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۰، هنگام پایش منطقه توسط یگان حفاظت محیط زیست هورالعظیم و توسط علی سجاد جلالی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هورالعظیم تصویربرداری و ثبت شد و پرندگان استان خوزستان با این ثبت به ۳۹۲ گونه که بالاترین تنوع زیستی پرندگان در کشور است، افزایش یافت.

ساکی افزود: تالاب هورالعظیم گنج تنوع زیستی و گنج تالاب‌های خاورمیانه است که گونه‌های فراوان پرندگان برای جوجه آوری و تابستان گذرانی و همچنین برای زمستان گذرانی یا به عنوان محل استراحت در زمان مهاجرت به این تالاب وابسته هستند. پایش های علمی در این تالاب در حال انجام است و اخیراً گونه‌های متعدد مانند اردک دم دراز، اردک سر سفید، سسک تالابی، سسک چیف چاف کوهی در این تالاب شناسایی و ثبت شده است.

ساکی اضافه کرد: خوزستان زیستگاه بیش از ۳۹۲ گونه پرنده ،۷۲ گونه پستاندار، ۸۵ گونه خزنده، پنج گونه دوزیست، ۵۶ گونه ماهی آب‌های داخلی و ۹۰۰ گونه ماهیان خلیج‌فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، متأسفانه در ماه‌های اخیر کاهش آورد آب برای حق آبه زیستی، حیات گونه‌های تالاب هورالعظیم را تهدید کرده است. از مشکلات دیگر هورالعظیم، جاده‌های دسترسی صنعت نفت است که باعث تلفات حیات وحش و همچنین نابودی نقاط مختلف تالاب هورالعظیم به علت جاده‌سازی‌ها و خشک شدن تالاب شده است.

یگان حفاظت محیط زیست هورالعظیم برای مبارزه و دستگیری متخلفان شکار و صید و صیادان غیرمجاز که با شوکر برقی ماهیگیری می‌کنند یا در زمان ممنوعه صید می‌کنند برخورد قانونی را انجام می‌دهد.

استان خوزستان و مخصوصاً هورالعظیم که بیشترین تنوع پرندگان را در خاورمیانه دارند می‌توانند به عنوان بهشت پرندگان خاورمیانه مقصد گردشگران طبیعت خارجی و منبع اقتصادی ارزشمندی برای هورنشینان باشند.

گردشگری طبیعت و پرنده نگری از تفریحات پر طرفدار است که عکاسان و پرنده نگرها با دوربین‌ها از فاصله امن حیات وحش و پرندگان را مشاهده می‌کنند و آسیب به طبیعت وارد نمی‌کنند و برای تغذیه و اسکان نیز علاقه دارند که در خانه‌های بوم گردی اسکان یابند و از غذاهای سنتی هر منطقه بهره ببرند.