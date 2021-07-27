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۵ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۳۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

شمار بستری های کرونایی در هرمزگان به هزار و۲۸ نفر رسید

شمار بستری های کرونایی در هرمزگان به هزار و۲۸ نفر رسید

بندرعباس - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: شمار بستری های کرونایی در استان برای نخستین بار به یکهزار و ۲۸ نفر رسید که ۲۸۷ بیمار جدید هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: از مجموع بستری ها، ۱۱۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۲۵ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی اظهار داشت: در چهارمین روز از مردادماه، با جانباختن ۶ نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در هرمزگان، شمار کل قربانیان به یکهزار و ۶۱۶ نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارداشت: جانباختگان جدید شامل پنج مرد و یک زن در بازه سنی ۳۶ تا ۹۴ سال از شهرستان‌های بندرعباس، میناب، جاسک و قشم بودند.

نوروزیان یادآورشد: افرادی که نوبت تزریق دز دوم واکسنشان فرارسیده براساس تاریخ و مکان نوشته شده بر روی کارت درحال حاضر به مراکز تجمیعی واکسن مراجعه نکنند.

وی تاکید کرد: برای این افراد جهت دریافت دز دوم پیامک ارسال و یا تماس گرفته می‌شود.

وی گفت: چنانچه تا یک هفته با آن‌ها تماس گرفته نشد یا پیامک نرسید با در دست داشتن کارت واکسیناسیون به یکی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه و علت را جویا شوند.

کد مطلب 5266607

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