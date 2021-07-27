۳۹۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تشنه دل صبح سه شنبه در نشست کارگروه رونق تولید استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه ۱۷۰ درخواست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در سامانه ستاد تسهیل در استان ثبت شده است، ابراز کرد: از مجموع تعداد درخواست‌های ثبت شده در سامانه، ۱۱۶ درخواست قابل اقدام بوده است که به دستگاه‌های اجرایی ارجاع شده است و ۵۴ درخواست نیز از سوی متقاضی ناقص ثبت شده است.

وی افزود: در قالب تسهیلات رونق تولید ۱۴۰۰ و از خردادماه تاکنون ۳۹۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به ۱۱۰ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شده که ۳۵ واحد به ارزش حدود ۳۵۰ میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت و ۷۵ واحد به ارزش حدود ۴۴۶ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان بیان کرد: تا این جلسه مشکلات یک هزار و ۲۶۷ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که برای رفع موانع موجود بیش از دو هزار و ۷۰۰ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

تشنه دل با بیان اینکه در این نشست نیز با پرداخت تسهیلات به ارزش بیش از ۳۹ میلیارد تومان به شش واحد صنعتی موافقت و مشکلات تأمین اجتماعی و زیربنایی دو واحد تولیدی صنعتی استان بررسی شد