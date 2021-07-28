ملی پوشان والیبال با «قلب»شان برای شادی مردم بجنگند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در جنگ نابرابر مقابل حریفان خود در المپیک توکیو صف آرایی کرده است. المپیک بزرگترین رویداد ورزشی جهان است که برترین نخبگان ورزشی هر چهار سال یکبار گرد هم جمع می شوند تا تمام تلاش خود را برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال ورزشی جهان به کار گیرند.

آوردگاهی که غول های جهان هر رشته ورزشی بهترین امکانات، مدیریت و برنامه ریزی را برای چهار سال از المپیک تا المپیک به کار می گیرند تا سهمی در جدول مدالی المپیک داشته باشند. سروقامتان والیبال ایران در حالی جواز حضور در المپیک توکیو را برای دومین بار کسب کردند و گام در بزرگ ترین آوردگاه ورزشی جهان گذاشتند که در مقایسه با قدرت های جهان با همت خودشان، بدون برنامه ریزی و دست خالی حاضر شدند.

والیبالیست های ایران که یکی از برترین مربیان جهان را در اختیار دارد (در فاصله سه ماه تا آغاز المپیک) شروع طوفانی در بازی‌های المپیک داشتند. ملی پوشان با تجربه و جوان در گام نخست پیروزی ارزشمندی مقابل تیم لهستان کسب کردند که در سال ۲۰۱۸ قهرمان جهان شد و رنکینگ دوم جهان را پس از تیم قدرتمند برزیل در اختیار دارد.

روی کاغذ ایران هیچ شانسی برای شکست لهستان نداشت اما سروقامتان ایرانی با تدبیر سرمربی خود و روحیه جنگنده خود کاری بزرگ انجام دادند. آنها جنگیدند و لهستان را شکست دادند تا معادلات به هم بریزد. تیم ملی از سد لهستانی گذشت که کاپیتان این تیم به پشتوانه رزومه‌ای که در اختیار داشتند ایران را حریف نخواند! در نهایت ملی پوشان در زمین جنگیدند و پاسخ کاپیتان لهستان را دادند.

ایران سپس ونزوئلا را شکست داد که حریف چندان سختی برای تیم ملی نبود. در سومین بازی اما کانادا در حالی مقابل ایران صف آرایی کرد که اگر می باخت شانسی برای صعود نداشت بنابراین چیزی برای از دست دادن نداشتند، آمدند جنگیدند و امیدشان را برای صعود زنده کردند.

پیروزی مقابل کانادا صعود ایران را قطعی می‌کرد اما شکست آن را به تعویق انداخت. شکستی که شاید به موقع و به قول میلاد عبادی پور سیلی خوبی برای تیم ملی بود. تا بازیکنان را به خود بیاورد. تیم ملی والیبال ایران به دلیل سومدیریت‌ها فرصت های بسیاری برای آماده سازی از دست داد اما انتخاب دقیقه نودی ولادیمیر الکنو کمی جبران سومدیریت ها را انجام داد.

حال تیم ملی والیبال به پشتوانه دعای میلیون‌ها ایرانی در بزرگ ترین میدان ورزشی جهان در جنگی نابرابر مقابل حریفان قرار دارد. ملی پوشانی که شروع طوفانی مقابل قهرمان جهان داشتند و معادلات را بهم ریختند بدانند حالا که فرسخ ها از سرزمینشان دور هستند هر برد آنها باعث خوشحالی مردمی می شود که این روزها سختی های زیادی را تحمل می کنند. بازیکنان تیم ملی بدانند اینجا دختران و پسران نوجوان ساعت موبایل پدرشان را برای ۴:۳۰ صبح تنظیم کردند تا بازی را از دست ندهند و روزشان را با پیروزی مقابل حریفان جشن بگیرند.

امروز والیبالیست های ایران فراتر از یک ملی پوش، لباس جنگ به تن کرده‌اند تا خنده را برای مردم ایران به غنیمت بیاورند، پس باید با قلب هایشان برای خوشحال کردن مردم ایران در دیدارهای آینده بجنگند. می دانیم کار سختی در پیش دارند اما آنها با شکست لهستان فعل خواستن را صرف کردند و نشان دادند می توانند کار بزرگ انجام دهند.