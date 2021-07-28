پایان ذخیره سازی بچه میگو در مجتمع گمیشان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد قدس علوی اظهارکرد: امسال در ۸۰ مزرعه بچه میگو با میانگین تراکم ۱۱۱ هزار و ۲۳۸ قطعه در هکتار ذخیره سازی شد.

مدیر کل شیلات گلستان افزود: امسال حدود ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچه میگو گونه وانامی در مزارع مجتمع پرورش میگو گمیشان ذخیره سازی شده است که امیدواریم بتوانیم میگوی با کیفیت تولید کنبم.

وی گفت: بچه میگوهای مورد نیاز مجتمع پرورش میگو گمیشان امسال از مراکز تکثیر استان های جنوبی کشور و مرکز تکثیر بچه میگو محک گمیشان تامین شده اند.

قدس علوی با بیان اینکه تمامی مزارع پرورش میگو امسال تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفته اند خاطرنشان کرد: بیمه کردن مزارع به عنوان یک امر اجباری در فصل پرورش امسال هم دنبال شد و در حال حاضر تمامی مزارع پرورش میگو تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

مدیر کل شیلات گلستان اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال هزار و ۵۰۰ تن میگو در مجتمع پرورش میگو گمیشان تولید شود.

گفتنی است براساس جدول ابلاغیه سازمان شیلات ایران، ذخیره سازی بچه میگو در مجتمع پرورش میگو گمیشان از خرداد ماه آغاز و در تیر ماه به پایان رسیده است.