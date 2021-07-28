بشار اسد: ایران شریک اصلی سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. این دیدار در شهر «دمشق» پایتخت سوریه انجام شد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار در مورد روابط دوجانبه عمیق بین سوریه و ایران و همکاری سازنده بین دو کشور در همه زمینه‌ها رایزنی کردند.

اسد در جریان این دیدار تأکید کرد: ایران شریک مهم برای سوریه است و در جنگ علیه تروریسم در کنار سوریه ایستاد و در همه زمینه‌ها از ما حمایت کرد.

او همچنین گفت که هماهنگی‌ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم نتایج مثبتی در پی داشته است. این هماهنگی‌ها تا آزادی کامل اراضی سوریه و ریشه کن کردن همه تروریست‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور سوریه و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین بر نقش مهمی که پارلمان‌های دو کشور برای ایجاد افق‌های جدید همکاری دوجانبه دارند، تأکید و اعلام کردند که این همکاری ها به مردم دو کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی و سیاست محاصره و تحریم‌ها علیه آن‌ها کمک می‌کند.