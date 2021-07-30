موافقت واشنگتن با فروش بالقوه ۱۸ فروند بالگرد به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که با فروش بالقوه ۱۸ فروند بالگرد سنگین «سی اچ -۵۳ کی» به رژیم صهیونیستی در قالب قراردادی به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار موافقت کرده است.

این قرارداد شامل موتورها، سامانه‌های ناوبری، تسلیحاتی، تجهیزات پشتیبانی، وسایل یدکی و پشتیبانی فنی نیز می‌شود. شرکت لاکهید مارتین و شرکت جنرال الکتریک دو پیمانکار اصلی این قرارداد هستند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: «ایالات متحده به امنیت اسرائیل پایبند است و مساعدت به اسرائیل برای توسعه و حفظ توانی نیرومند و آماده جهت دفاع از خود برای منافع ملی ایالات متحده حیاتی است».

شایان ذکر است که به رغم موافقت وزارت خارجه ایالات متحده، صدور این اطلاعیه بدین معنا نیست که قراردادی به امضا رسیده و یا مذاکرات به پایان رسیده باشد.