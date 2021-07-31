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۹ مرداد ۱۴۰۰، ۸:۴۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبرداد؛

چهار کهگیلویه و بویراحمدی بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

چهار کهگیلویه و بویراحمدی بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در روز گذشته متاسفانه چهار هم استانی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز یزدانپناه افزود: شمار قربانیان کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد به ۷۳۶ نفر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: هم اکنون ۴۰۴ بیمار در بیمارستان‌های معین کرونای استان بستری بوده که از این تعداد ۱۶۵ نفر مبتلای قطعی و ۲۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی اضافه کرد: تعداد بهبود یافتگان بیماران کرونایی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون ۵۲۲۵۸ مورد گزارش شده است.

وی اضافه کرد: از ۷۰۴ جواب نمونه pcr دریافت شده از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج، حدود ۴۵ درصد موارد مثبت بودند و به ترتیب در بویراحمد، گچساران، بویراحمد و بهمئی بیشترین موارد مثبت را داشتند. همچنین از ۲۰۹ نمونه تست سریع در استان انجام شد که ۲۵ درصد موارد مثبت بودند و عمدتاً در کهگیلویه و چرام بودند.

یزدان پناه اظهار کرد: با توجه به مشاهده سویه دلتای این ویروس موسوم به کرونای هندی در استان و سرعت بسیار زیاد سرایت آن و درگیری سنین پایین، باید در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به خصوص رعایت فاصله ۱.۵ متری، زدن ماسک و کاهش دورهمی دقت شود تا بتوانیم این خیز را مهار کرده و وارد وضعیت بحرانی‌تر نشویم.

کد مطلب 5269191

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