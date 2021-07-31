مراکز نیکوکاری در روستاها ایجاد شود/برون سپاری ۱۳هزار و ۵۰۰پرونده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهارکرد: دو هزار و ۳۷۱ راس دام سبک و سنگین در عید قربان به نیازمندان استان کمک شده که در این وضعیت اقتصادی از لحاظ کمی ۲۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی عنوان کرد: با کشتار این دام ها ۴۸ تن گوشت بسته بندی و در اختیار خانواده های نیازمند قرار گرفته است.

وی به طرح اطعام علوی در روز عید غدیر اشاره کرد و بیان کرد: ۱۱۰ هزار پرس غذا در روز عید غدیر توزیع شده است.

سلم آبادی با بیان اینکه مسجد محوری سرلوحه کار قرار داده ایم، تصریح کرد: ۱۰۶ مرکز نیکوکاری داریم که عمدتاً در کنار مساجد ایجاد شده اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده مددجویان را به ۵۹ مرکز نیکوکاری واگذار کرده ایم، ادامه داد: ۵۰ درصد از منابع کمیته امداد را به مراکز نیکوکاری کمک می کنیم که با سهمی که از خیران جمع آوری می شود به نیازمندان همان محلات کمک کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی بیان داشت: در روستاها مراکز نیکوکاری را نداریم که اگر شکل بگیرد بتوانیم زحمت رفت آمد به شهر را برای خانواده ها کم کنیم.

سلم آبادی با اشاره به گرمای شدید هوا طی سال جاری در استان عنوان کرد: ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه کولر به ارزش ریالی ۲۰ میلیارد تومان به صورت رایگان در اختیار خانواده های نیازمند قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: در سال قبل ۱۵۰ هزار درخواست مردمی به کمیته امداد استان رسیده است که آمار نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: یک هزار و ۵۰۰ مادر باردار و چهار هزار و۵۰۰ کودک دچار سوء تغذیه تحت حمایت های کمیته امداد استان هستند.

سلم آبادی از توزیع ۱۸۵ سری جهیزیه از ابتدای امسال تا کنون بین خانواده ای نیازمند استان خبر داد و افزود: برای یک هزار و ۴۰۰ نفر از مددجویان هزینه های بیمه اجتماعی را پرداخت می کنیم.