دستور «الکاظمی» برای تأمین امنیت منطقه «الطارمیه» در شمال «بغداد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق اخیراً در جلسه شورای امنیت ملی این کشور شرکت کرده است. وی در این جلسه روند عملیات های امنیتی و تلاش های اطلاعاتیِ انجام گرفته برای تعقیب عناصر داعش را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر عراق در جریان جلسه مذکور از نیروهای امنیتی این کشور خواست تا اقدامات مورد نیاز را برای تامین امنیت منطقه طارمیه در شمال بغداد در دستور کار قرار دهند.

این دستور پس از آن صادر شد که طی هفته های اخیر برخی حوادث امنیتی در منطقه طارمیه واقع در شمال بغداد به وقوع پیوست. درحال حاضر، نیروهای حشد شعبی مشغول مبارزه با عناصر و بقایای داعش در طارمیه هستند.