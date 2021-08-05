اعضای ششمین دوره شورای شهر تهران با آرمان های امام(ره) تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ظهر پنجشنبه با حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمان‌های ایشان تجدید میثاق کردند.

این اعضا پس از تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) نماز ظهر و عصر را به امامت حجت الاسلام سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر اقامه کردند.

بر اساس این گزارش، مهدی چمران، پرویز سروری، نرجس سلیمانی، حبیب کاشانی، محمد آخوندی، ناصر امانی، مهدی پیرهادی، مهدی بابایی، سید جعفر تشکری هاشمی، سید احمد علوی، مهدی عباسی، مهدی اقراریان، علیرضا نادعلی، احمد صادقی، سید محمد آقا میری، میثم مظفر، زهرا شمس احسان، نرگس معدنی پو، علی اصغر قائمی، سوده نجفی و جعفر بندی شریبانی اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران هستند.

صبح پنجشنبه مراسم تحلیف اعضا ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور، سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس سابق شورای شهر تهران، حجت الاسلام سیدرضا تقوی نماینده مردم تهران در مجلس، عیسی فرهادی فرماندار تهران، حسین توکلی کجانی فرماندار ری، سید مهدی ساداتی فرماندار شمیرانات، پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد و اعضا پس از رأی گیری مهدی چمران را به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تهران انتخاب کردند.