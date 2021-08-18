ضرورت نصب تابلوهای سه زبانه اماکن شهری در آبادان و خرمشهر

محمود نواصر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و جاذبه‌های طبیعی گردشگری همچون ظرفیت آبی و روستایی از اوایل آبان ماه تا اواسط خردادماه شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی هستند.

وی ادامه داد: عمده گردشگران خارجی از کشورهای اطراف به ویژه عراق هستند که باید زیرساخت‌های اولیه برای این امر در نظر گرفته شود.

این کارشناس گردشگری با تأکید بر اهمیت و نقش تابلوهای راهنمای مسیر در راستای هدایت و راهنمایی مسافران و گردشگران افزود: تابلوهای راهنمای گردشگری یکی از راه‌های معرفی بنا، اماکن گردشگری، اقامتی و جذب مخاطب است؛ بنابراین اگر تابلوهای راهنمای گردشگری با اطلاعات دقیق در ورودی و سطح شهر نصب شود، مسافران عبوری نیز جذب آنها می‌شوند.

نواصر، نصب تابلوهای راهنما را یکی از اقدامات ابتدایی و الفبای گردشگری قلمداد کرد و گفت: نصب تابلوی راهنمای استاندارد گردشگری به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی یک ضرورت است زیرا سبب تقویت صنعت گردشگری در شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر می‌شود.

وی تصریح کرد: گردشگران و مسافرانی که از کنار آن عبور می‌کنند با جاذبه‌های شاخص طبیعی و تاریخی منطقه آشنا می‌شوند و در واقع این اقدام به نوعی سرمایه‌گذاری است و سودآوری نیز دارد.

این کارشناس گردشگری با بیان اینکه تابلوهای فعلی دو زبانه نامشخص بوده و نیازمند به‌روزرسانی هستند، تأکید کرد: از شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر انتظار می‌رود هم اکنون که دوره جدید فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، پیگیری - طراحی و نصب تابلوهای راهنما را در اولویت کاری خود قرار دهند.