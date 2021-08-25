به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب در حالی روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه با حضور تیم‌های فوتبال پرسپولیس، استقلال و تراکتور تبریز برگزار می‌شود که لیگ برتر فوتبال ایران تعطیلات تابستانی خود را پشت سر می‌گذارد.

این در حالی است که پرسپولیس تمرینات خود را برای بازی با استقلال تاجیکستان آغاز کرده است تا کادر فنی این تیم با توجه به خروج احمد نورالهی، محمدحسین کنعانی زادگان و شهریار مغانلو تاکتیک‌های خود را در تمرینات پیاده کنند.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای شناخت کامل از عملکرد صدرنشین فعلی فوتبال باشگاهی تاجیکستان آنالیز تمام بازی‌های این تیم در مرحله گروهی لیگ قهرمان ۲۰۲۱ و همچنین چند دیدار اخیر استقلال در لیگ تاجیکستان را دریافت کرده است.

یحیی که با پرسپولیس در فصل گذشته تا فینال این رقابت‌ها راه پیدا کرد بزرگترین آرزوی خود را در گفتگو با خبرگزاری مهر، رسیدن به جام قهرمانی آسیا عنوان کرده است.

رویایی که پرسپولیسی‌ها در شروع دوباره این بازی‌ها از تاجیکستان آغاز کنند و قهرمانی‌های متوالی خود در لیگ برتر ایران را به رخ قهرمان لیگ تاجیکستان بکشند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان ساعت ۱۹:۳۰ سه شنبه ۲۳ شهریورماه در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ در شهر دوشنبه برگزار می‌شود.