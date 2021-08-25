نرخ بالای بیکاری کشور و امید به اشتغالزایی وزیر جوان کار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-معین یزدانی: آمار بالای نرخ بیکاری در کرمانشاه، بی توجهی متولیان اشتغال در دولت تدبیر و امید به حوزه اشتغال در استان کرمانشاه و آمارسازی‌های متولیان طی سال‌های اخیر سبب آن شده که کرمانشاهیان بیش از هر وزارتخانه‌ای چشم امیدشان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکلاتشان باشد.

آنچه این سال‌ها کرمانشاهیان را بیش از پیش آزار داده وضعیت بد اقتصادی و اختصاص رتبه‌های نخست در همه شاخصه‌های بد اقتصادی از تورم و گرانی گرفته تا بیکاری است.

استان کرمانشاه در آمار اعلام شده مرکز آمار ایران در سال ۹۸ با نرخ میانگین بیکاری ۱۵.۷ رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در سال ۹۹ با اعلام رسمی سایت مرکز آمار با ۱۴.۹ رتبه دوم بیکارترین استان کشور به سینه ستبر ایران اسلامی اختصاص یافته است و می‌توان استان کرمانشاه و لرستان را در کنار هم بیکارترین استان‌های کشور نامید.

آمار بالای بیکاری و سوءمدیریت متولیان کار را به جایی رساند که آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در دیدار نوروزی استاندار کرمانشاه و معاونین وی با گلایه از وضعیت فعلی بیکاری جوانان و معیشت مردم، اظهار کرد: گرانی‌ها، بیکاری و مشکلات معیشتی مردم حاصل بی‌تدبیری است.

وی در این دیدار با تاکید بر ضرورت ساماندهی هر سریع‌تر برخی اقلام مصرفی مردم، افزود: متأسفانه آمار بیکاری استان کرمانشاه با وجود وفور ثروت و منابع خدادادی بالا بوده و نیاز است با تدبیر، جمعیت جوان بیکار استان کاهش پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در دیدار دیگری با سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورت کاهش بیکاری در این استان، بسیاری از جرایم کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه برای کاهش بیکاری در جامعه باید از ظرفیت‌های خدادادی استان کرمانشاه استفاده کرد، افزود: کاهش بیکاری مستلزم برنامه‌ریزی است؛ و در صورت تحقق این امر جرایم به صورت محسوس کاهش پیدا می‌کند.

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیکاری به عنوان اصلی ترین مشکل استان کرمانشاه گفت: بیکاری سبب بروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در استان کرمانشاه شده است.

وی تاکید کرد: بیکاری و کمبود درآمد خانواده‌ها در کرمانشاه سبب آمار بالای اعتیاد در استان شده که باید تلاش شود اشتغال افزایش پیدا کند؛ که یکی از راهکارهای افزایش اشتغال، حمایت از مشاغل خانگی مانند تولید صنایع دستی بوده که استان کرمانشاه دارای ظرفیت‌های زیادی است.

نادیده گرفتن ظرفیت‌ها عاملی برای آمار بالای بیکاری در کرمانشاه

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رفع مشکل بیکاری و رفع مشکلات معیشتی مردم کرمانشاه باید در اولویت مسئولان کشوری و استانی باشد.

استان کرمانشاه با وجود ظرفیت‌های ویژه در حوزه‌های معادن، کشاورزی و وجود بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق با مشکل بیکاری جوانان دست و پنجه نرم می‌کند؛ که وجود این ظرفیت‌ها و عدم استفاده درست از آنها بیش از پیش بر سوءمدیریت متولیان گواهی می‌دهد، که این بی تدبیری سبب شده تا بسیاری از جوانان و خانواده‌ها از شهرستان‌های کرمانشاه به مرکز استان مهاجرت کرده و عاملی برای حاشیه‌نشینی ۳۰۰ هزار نفری در کلانشهر کرمانشاه شود که وضعیت رفاهی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی این مناطق را با مشکل رو به رو کند.

یعقوب محمودیان از اساتید اقتصادی دانشگاه کرمانشاه با اشاره به مدارک و مدارج دانشگاهی حجت الله عبدالملکی اظهار کرد: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی متخصص در حوزه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد منطقه‌ای است و می‌توان ایشان را مبدع اقتصاد مقاومتی نامید که برنامه محوری شاخصه بارز ایشان است.

وی افزود: فعالیت‌های جانبی آقای عبدالملکی همچون روحیه بسیجی و جهادی ایشان را می‌شود از دیگر شاخصه‌های ایشان معرفی کرد.

ایجاد سالیانه یک میلیون شغل با توجه به سابقه و تجربه وزیر پیشنهادی در دسترس است

محمودیان خاطرنشان کرد: اصلی ترین مسأله‌ای که در دولت سیزدهم و در حوزه اشتغال به آن اشاره شده، ایجاد یک میلیون اشتغال در سال است که با توجه به سابقه و تجربه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین دشواری در دسترس است.

وی با اشاره به ویژگی استفاده حداکثری عبدالملکی از ابزارهای موجود، گفت: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود جوانی تسلط خوبی برای بهره بری از تعاونی‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه وزارت خانه دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید به تسلط عبدالملکی بر اقتصاد مقاومتی و تئوری اصلی این اقتصاد یعنی مردمی کردن اقتصاد، گفت: کارنامه مثبت این وزیر در کمیته امداد برای استفاده از خود مردم برای رسیدن به رفاه مردم سندی بر مدیریت موفق با استفاده از اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: حمایت از ایده، فکر و طرح جوانان در کارآفرینی با در اختیار قرار دادن فضا و امکانات بسیار تجربه موفقی در کمیته امداد بود که توسط وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و در همین استان کرمانشاه، رتبه اول کارآفرینی جهادگران با ایجاد ۱۸۰۰ شغل به ثبت رسید.

محمودیان یادآور شد: عبدالملکی به واسطه دغدغه‌مندی در حوزه اقتصاد مقاومتی، هزاران نفر را در عرصه اقتصاد مقاومتی در کشور آموزش داده و در همه استان‌ها کادر فعال و انقلابی که با اقتصاد مقاومتی آشنایی داشته باشند را دارد.

شهریار حیدری نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از نرخ بالای آمار بیکاری در استان کرمانشاه اظهار کرد: برنامه محوری، تخصص، سخت‌کوشی و پاک دستی از لازمه‌های اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که آقای عبدالملکی علاوه بر داشتن این ویژگی‌ها از ظرفیت جوانی نیز بهره می‌برد.

وی افزود: روحیه فسادستیزی که در ایشان نمایان است و در جلسه دفاع از برنامه‌ها نیز در مجلس به آن اشاره شد از دیگر ویژگی‌های جوان‌ترین وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم است.

نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس با گلایه از عدم استفاده درست از ظرفیت‌های خدادادی در استان کرمانشاه، گفت: راه حل برون رفت از مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های خدادادی در استان کرمانشاه نگاه به توان داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به بیکاری به عنوان اصلی ترین مشکل استان کرمانشاه، گفت: برنامه‌های مطرح شده وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال خوب است که امیدواریم در استان کرمانشاه با توجه به آمار بالای بیکاری درست اجرا شود.

با این حال چشم و امید مردم بیکارترین استان کشور بیش از هر زمان دیگری به رأی اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم است که ببینند برنامه‌های اشتغالزایی جوان‌ترین وزیر دولت سیزدهم گره‌ای از مشکلاتشان باز می‌کند و امید از دست رفته جوانان سینه ستبر ایران اسلامی برای یافتن کار باز می‌گردد یا خیر؟!