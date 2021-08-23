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۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۹:۳۸

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد؛

عرضه زعفران خرید حمایتی سال ۱۳۹۹ در بورس کالای ایران

عرضه زعفران خرید حمایتی سال ۱۳۹۹ در بورس کالای ایران

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه زعفران خرید حمایتی سال ۱۳۹۹ در بورس کالای ایران خبر داد و گفت: این محصول به صورت نقدی و با قیمت خوب به فروش رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، سید محمد موسوی اظهار داشت: روش عرضه محصول در بورس یکی از دقیق‌ترین، شفاف‌ترین و سالم‌ترین شیوه فروش محصولات کشاورزی است که در همین راستا بخشی از محصول زعفران نگین و پوشال خریداری شده در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی، با رعایت همه استانداردها در بورس کالای ایران عرضه شد و با قیمت مناسب و به صورت نقدی به فروش رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به وقوع پدیده خشکسالی و اثرات آن بر میزان تولید و نیز سهم ۹۲ درصدی کشورمان در تولید زعفران جهان، چشم‌انداز بسیار خوبی برای قیمت زعفران و صادرات این محصول قابل پیش بینی است.

موسوی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی با تمام توان از تولید کنندگان زعفران حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 5287668

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