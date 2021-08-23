عرضه زعفران خرید حمایتی سال ۱۳۹۹ در بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، سید محمد موسوی اظهار داشت: روش عرضه محصول در بورس یکی از دقیق‌ترین، شفاف‌ترین و سالم‌ترین شیوه فروش محصولات کشاورزی است که در همین راستا بخشی از محصول زعفران نگین و پوشال خریداری شده در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی، با رعایت همه استانداردها در بورس کالای ایران عرضه شد و با قیمت مناسب و به صورت نقدی به فروش رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به وقوع پدیده خشکسالی و اثرات آن بر میزان تولید و نیز سهم ۹۲ درصدی کشورمان در تولید زعفران جهان، چشم‌انداز بسیار خوبی برای قیمت زعفران و صادرات این محصول قابل پیش بینی است.

موسوی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی با تمام توان از تولید کنندگان زعفران حمایت خواهد کرد.