بازدید وزیر ورزش از پروژه های غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی وزیر جدید ورزش و جوانان صبح سه شنبه با سفر به غرب مازندران از طرح‌ها و پروژه‌های ورزشی این منطقه بازدید کرد.

وی صبح امروز در بدو ورود به استان با حضور در گلزار شهدای رامسر با آلاله‌های دورا دفاع مقدس تجدید میثاق کرد و پس از آن به همراه استاندار و دیگر مسئولان مازندران از طرح‌های ورزشی غرب استان در شهرستان‌های رامسر، تنکابن بازدید کرد.

بازدید از سالن ورزشی شهید صدر ساداتشهر و مجموعه‌های ورزشی تنکابن و رامسر از جمله برنامه‌های وززیر بوده است.

۵۰۰ پروژه ورزشی نیمه کاره در استان مازندران وجود دارد.