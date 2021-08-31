کتاب «فرهنگ و فناوری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فرهنگ و فناوری؛ کشاکش ساختارها با نوآوری، مجموعه دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها» نوشته حسین ابراهیم‌آبادی از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

این کتاب بر آن است تا تصویری دقیق از تعامل علم، فناوری و فرهنگ برای رسیدن به سرمشق‌هایی در مسیر حرکت به سوی نوآوری در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه به دست دهد.

مجموعه مقالات «فرهنگ و فناوری» مجموعاً در سه بخش سامان یافته است. بخش اول این کتاب با عنوان «فرهنگ، فناوری‌های نوین و چالش‌های جدید»، شامل سه مقاله با عناوین انسجام فرهنگی در جهان جدید، بازاندیشی الگوها و زمینه‌های نوآوری برای پرداختن به چالش‌ها، فرهنگ نوآوری و نوآوری فرهنگی؛ رویکردها، تجربه‌های جهانی و چالش‌های پیشِ رو، است که به بسترهای معرفت‌شناختی و نظری نوآوری در سیاست‌گذاری فرهنگی می‌پردازد.

«سیاست‌گذاری فرهنگی در فضای مجازی» عنوان بخش دوم است که با اشتمال بر مقالات مسئله‌شناسی در سیاست‌گذاری فرهنگی ایران، فرهنگ، علم و فناوری در جهان رسانه‌ای شده، نیم‌رخ رفتار ایرانیان در فضای مجازی، چهار نسل مخلوق فناوری، صنایع فرهنگی در اقتصاد دانش‌محور ایران، می‌کوشد موضوعاتی چون سیاست‌گذاری فرهنگی مسئله‌شناسی، آسیب‌شناسی و آثار و پیامدهای پیدا و پنهان آن را پوشش دهد.

بخش سوم نیز با عنوان «گفتگوهایی در باب تعاملات فرهنگ و فناوری»، شامل دو گفت‌وگو و یک میزگرد با موضوعات تعامل خلاق فرهنگ با علم و فناوری و امتناع از معاصرشدن فرهنگی و آینده نشر در آیینه فناوری‌های نو، است که به آسیب‌شناسی نسبت فرهنگ با علم و فناوری در ایران امروز می‌پردازد.

به استناد این کتاب، آنچه در این مجموعه به‌دقت به آن توجه شده است، صرفِ‌نظر از اهمیت فرهنگ، دامن‌زدن به مباحثی است که از ایجاد برنامۀ نوآوری در عرصۀ فرهنگ و هنر حمایت کند و راه را برای فهم مشترک کارشناسان و مدیران سطوح میانی و عالی در مورد موضوع فرهنگ و نوآوری در این زمینه هموارتر از گذشته نماید.

کتاب «فرهنگ و فناوری» مجموعاً در ۳۹۰ صفحه و با قیمت ۹۰ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.