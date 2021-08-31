رایزنی استاندار گیلان با وزیر کشور و رئیس دفتر رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع طی دیروز و امروز با حضور در دفتر وزیر کشور و رئیس دفتر رئیس جمهور گزارشی از وضعیت استان گیلان ارائه کرد.

وی در دیدار با وزیر کشور گفت: پیرو تأکیدات رئیس جمهوری، بخش خصوصی فعال گیلان برای نقش آفرینی در واردات واکسن اعلام آمادگی کرده اند و ما نیز مذاکراتی با آنها داشته ایم.

استاندار گیلان همچنین گزارشی از وضعیت عمومی استان، طرح‌های افتتاح شده در هفته دولت امسال و نیز اجرای برنامه‌های دولت مردمی، آخرین پیشرفت از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در دست تکمیل ارائه کرد و از عزم جدی برای به اتمام رساندن آنها و تحویل به مردم شریف خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در گیلان در ارتباط با مدیریت و مقابله با کرونا، گفت: گیلان به عنوان سالمندترین و به لحاظ تراکم جمعیتی پس از تهران و البرز، سومین استان متراکم کشور محسوب می‌شود که با استمرار خیز پنجم ویروس کرونا با سویه دلتا، در حال حاضر همچنان درگیر این بیماری است.

استاندار گیلان به واکسیناسیون ۳۲ درصد جمعیت استان تاکنون اشاره کرد و خواستار تأمین واکسن مورد نیاز شد.

زارع همچنین در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهوری گزارشی از وضعیت عمومی استان، برنامه‌های اجرا شده در مقابله با کرونا، پیشرفت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی همچون راه آهن رشت-کاسپین، باقیمانده آزاد راه قزوین رشت در محدوده رودبار و منجیل و نیز سدهای در دست اجرا ارائه کرد.

وی با اشاره به ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری و تولید ۷۵۰ هزار تن برنج سفید در استان و یادآوری جایگاه گیلان در تولید این ماده مهم غذایی اظهار کرد: به‌رغم تلاش برای خودکفایی کشور در زمینه تولید برنج به دلیل برخی محدودیت‌ها، واردات این محصول اجتناب ناپذیر است.

استاندار گیلان برنامه ریزی دقیق برای واردات چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی را کمک به حفظ توان تولید و حمایت از مصرف کنندگان ذکر کرد.

زارع ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع که ضامن امنیت غذایی و سلامت آحاد جامعه می‌باشد، خواستار محدود کردن واردات برنج به نیازهای واقعی کشور و نیز اجباری شدن استاندارد این کالای وارداتی هستیم.