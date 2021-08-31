ساختار فدراسیون ها اصلاح می شود

سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در نخستین سفر کاری خویش در حاشیه بازدید از پروژه‌های ورزشی خانه کشتی و باشگاه ورزشی در حال ساخت زنگشامحله شهرستان تنکابن در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از بازدید خویش را بررسی موانع و وضعیت پروژه‌های ورزشی شهرستان‌های غرب مازندران عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اولویت کاری وزارتخانه‌ی ورزش و جوانان، با توجه به در نظر گرفتن اصل عدالت محوری، توسعه متوازن سرانه ورزشی در مناطق کم برخوردار کشور است، اظهار داشت: ساماندهی اوضاع فدراسیون‌ها، خصوصی‌سازی باشگاههای ورزشی معروف و برنامه محور کردن امور ورزشی کشور در زمره اولویت‌های برنامه کاری اینجانب است.

سید شمس الدین حسینی نماینده مردم شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این بازدید گفت؛ بر اساس برآورد انجام شده توسط کارشناسان اداره ورزش و جوانان شهرستان تنکابن حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل خانه کشتی این شهرستان نیاز است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سرانه ورزشی در تنکابن با توجه به وجود استعدادهای قهرمان پرور در منطقه در این حوزه تصریح کرد: شرایط جامعه به گونه‌ای است که احداث این سالن‌های ورزشی لازمه جامعه امروز است.

حسن رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان مازندران هم در حاشیه این بازدید اظهار داشت: سالن ورزشی در حال ساخت زنگشا محله تنکابن با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع برای تکمیل نیازمند حدود دو میلیارد تومان اعتبار است.

وی افزود: این سالن حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر نیز از محل اعتبارات استانی برای ساخت آن بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه شده است.

رنگرز سرانه ورزشی در شهرستان تنکابن و رامسر را بسیار پایین برشمرد و گفت: تخصیص اعتبارات ویژه و کمکی ملی از جمله ضروریات تکمیل پروژه‌های ورزشی این منطقه است..