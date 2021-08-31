۳۹۳ بیمار کرونایی در بخش های ویژه فارس بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روح اله حسینی بعد از ظهر سه شنبه با حضور در استودیو سلامت فارس در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمارهای مربوط به کرونا ویروس در استان فارس عنوان کرد: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، در مجموع بیش از یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۱۲۳ مورد تست تشخیصی شامل تست مولکولی یا PCR و تست سریع در فارس انجام شده که از این تعداد یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۹۶ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده و با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۳۷۶ هزار و ۶۲۷ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۱۶۰ هزار و ۸۲۷ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۳۴ هزار و ۳۳۱ بیمار مثبت شناسایی شده و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۴۱۰ هزار و ۹۵۸ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۲۱ بیمار جدید مبتلا یا مشکوک به کرونا ویروس در بیمارستان‌های استان پذیرش شده‌اند که مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم به چهار هزار و ۵۴۷ نفر رسی و هم اکنون ۳۹۳ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

او با اعلام جان باختن ۲۳ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را شش هزار و ۱۴۳ نفر عنوان کرد. دکتر حسینی در ادامه از بهبودی ۳۶۰ هزار و ۶۲۶ نفر از ابتدای شیوع بیماری تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

این مقام مسؤول در دانشگاه با اشاره به پرسش‌های مردمی در زمینه نحوه فعالیت مراکز تزریق واکسن، نوبت دهی، انواع واکسن‌ها و عوارض احتمالی تزریق واکسن، بار دیگر پایگاه اطلاع رسانی واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی شیراز به نشانی اینترنتی https://covidvaccine.sums.ac.ir/ و سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز را برای پاسخگویی به این پرسش‌ها معرفی کرد.

دکتر حسینی یادآور شد: همچنین کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سامانه تلفنی ۳۳۸۸ نیز پرسش‌های مردمی در زمینه واکسن و عوارض احتمالی آن پاسخگو هستند.