مدیریت بحران اشتهارد نیازمند ایستگاه مجهز هواشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک ظهر سه‌شنبه در دیدار بهاروند مدیرکل هواشناسی البرز که در دفتر فرمانداری اشتهارد برگزار شد، بر ضرورت احداث و راه‌اندازی یک ایستگاه کامل هواشناسی در شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی در سال‌های گذشته و کم بارشی‌ها در شهرستان اشتهارد بیان کرد: احداث و راه اندازی یک ایستگاه مجهز هواشناسی می‌تواند در مدیریت بحران به ویژه در مناطق روستایی یاری بخش تیم‌های بحران باشد.

فرماندار اشتهارد تصریح کرد: محورهای مواصلاتی منتهی به اشتهارد از محورهای مهم استانی به شمار می‌روند که تردد روزانه بیش از ۱۴ هزار خودرو و همچنین وجود آزادراه غدیر بر اهمیت این محورها افزوده است.

وی ادامه داد: با این اوصاف وجود یک مرکز هواشناسی مجهز برای استفاده داده‌های دقیق هواشناسی اهمیت ویژه دارد و تمام تلاش فرمانداری این است که این مرکز هرچه سریع‌تر راه اندازی و به بهره برداری برسد.

فرماندار اشتهارد خاطر نشان کرد: بیش از ۳ تا ۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی در اشتهارد وجود دارد که در این بخش هم داده‌های هوا شناسی از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است.