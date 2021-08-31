به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان امروز (سه شنبه) با حضور، حسن کامرانی فر، شهره موسوی، آرش جابری، شهرزاد نصیری و نمایندگان باشگاههای حاضر در این رقابتها برگزار شد و این مسابقات در دو گروه هشت تیمی به شرح زیر برگزار می شود.

برگزاری جلسه قرعه کشی لیگ برتر فوتسال بانوان:

گروه اول: پالایش نفت آبادان – هیات فوتبال خراسان رضوی – نامی نو اصفهان – مس کرمان – هیات فوتبال شهرستان رودان – پویندگان فجر شیراز – فرهان ملارد و بوتا پارس ایرانیان

گروه دوم: سایپا تهران – شرکت ملی حفاری ایران – مس رفسنجان – رهیاب تهران (پیکان تهران) – پارس آرا شیراز – کیمیای اسفراین – هیات فوتبال اصفهان و نصر فردیس

مسابقات از ۲۴ مهرماه آغاز می شود.