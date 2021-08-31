روند واکسیناسیون جامعه هدف کمیته امداد زنجان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به روند واکسیناسیون کرونا جامعه هدف در استان اشاره کرد و گفت: ۹۸ درصد از افراد تحت پوشش و مدنظر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان واکسینه شده‌اند،.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد از افراد بالای ۷۰ سال و ۹۲ درصد از افراد بالای ۶۰ سال تاکنون واکسینه شده‌اند، اظهار کرد: روند واکسیناسیون جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره)در استان به خوبی در حال انجام است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: ۳۶ خدمت در کمیته امداد، تبدیل به روش‌های نوین و الکترونیکی شده و برخی افراد جامعه هدف، سواد اینترنتی ندارند.

صفری با بیان اینکه کارها سخت شده و بی‌توجهی به خدمات، شکاف ایجاد می‌کند، ابراز داشت: توانمندسازی با جنس تکریمی در دستور کار است.

وی با بیان اینکه باید به سمت روش‌های نوین و الکترونیکی حرکت کنیم تا خدمات مفید باشد، تصریح کرد: خیرین در استان بیشتر کمکهای خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه ویروس کرونا خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را دچار مشکلات معیشتی فراوانی کرده است، گفت: این قشر آسیب پذیر باید به خوبی حمایت شوند.