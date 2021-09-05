به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین رستمعلی رفیعی آتانی شب گذشته در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: انقلاب اسلامی انقلاب خدمت به مردم است چراکه به فرموده رهبر معظم انقلاب خدمت به مردم عطیه الهی است.

وی ادامه داد: اساس کار بسیج نیز خدمت به محرومان و نیازمندان است و ما می‌توانیم این روحیه را در ابعاد مختلف در کمیته امداد امام خمینی (ره) ببینیم.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین اضافه کرد: روحیه بسیجی نیز راه را از ائمه اطهار (ع) الگو گرفته است چراکه ائمه اطهار در سیره علمی و عملی خود انفاق و دستگیری از دیگران را با جدیت پیگیری کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه وقتی پیکر مطهر حضرت اباعبدا… الحسین (ع) را می‌خواستند به خواک بسپارند، در میان زخم‌های ایشان، یک زخم کهنه بود، امام سجاد (ع) در این خصوص فرمودند این زخم مربوط به حمل شبانه آذوقه برای محرومان است.

رفیعی آتانی افزود: امروز شما در کمیته امداد امام خمینی (ره) در همان مسیر خدمت به محرومان گام برمی دارید بنابراین باید قدر و منزلت این گام‌ها، حرکت‌ها و همه کارهایی که برای خدمت به محرومان انجام می‌دهید بدانید.

وی تصریح کرد: در هیچ جایی نیامده که دست خود را برای کاری ببوسیم و یا بر خود ببالیم ولی برای کمک به نیازمندان، روایت داریم، با دستی به نیازمند کمک می‌کنید ببوسید که این دست را خداوند نیز گرامی می‌دارد.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با اشاره به فرهنگ نیکوکاری در جامعه، اظهارکرد: خداوند سبحان را شاکریم که در جامعه روحیه انفاق و نیکوکاری وجود دارد البته این روحیه ندای رهبر معظم انقلاب برای مواسات و کمک‌های مومنانه، در جامعه موجی از نیکوکاری آفرید.

وی یادآورشد: سپاه و سپاهیان را در کنار خود بدانید، ما را به عنوان سربازان این مسیر که همان مسیر اهل بیت (ع) است بدانید از این رو در این عرصه آماده هرگونه همکاری هستیم.