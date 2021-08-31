به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین فرزاد فرهادی بیان کرد: اساس کار کمیته امداد امام خمینی (ره) خدمت به محرومان و نیازمندان است ولی این کمک‌ها زمانی نتیجه بخش است که با محوریت مردمی صورت گیرد.

وی ادامه داد: نیکوکاری از گذشته در میان مردم ما در جریان بوده است و مردم در کارهای انفرادی و جمع‌های کوچک برای انفاق و دستگیری از مردم اقدام می‌کردند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: یکی از گام‌های کمیته امداد برای انسجام بخشی و توسعه فعالیت‌های مردمی در حوزه نیکوکاری، ایجاد مراکز نیکوکاری است.

وی افزود: طی چهار ماهه نخست سال جاری مردم استان قزوین بیش از ۲۱ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان از طریق مراکز نیکوکاری به نیازمندان و محرومان مساعدت کردند.

فرهادی عنوان کرد: از این رقم بیش از پنج میلیارد و ۲۴۴ میلیون تومان در شهرستان قزوین، بیش از یک میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان در شهرستان تاکستان، بیش از چهار میلیارد و ۸۹۱ میلیون تومان در شهرستان بوئین زهرا، بیش از ۷۵۹ میلیون تومان در شهرستان آوج، بیش از هفت میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان در شهرستان البرز و بیش از دو میلیارد و ۲۶ میلیون تومان در شهرستان آبیک جمع آوری شده است.

وی یادآورشد: کمیته امداد امام خمینی (ره) آمادگی دارد در مناطق مستعد مجوز مراکز نیکوکاری جدید را صادر کند تا فعالیت‌های مردمی با حدّت و قوت بیشتری اجرایی شود.