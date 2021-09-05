تائید حکم شهردار اصفهان تسریع شود / بررسی تخصصی فرونشست دراصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نور صالحی صبح یکشنبه در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص آخرین وضعیت تائید حکم شهردار اصفهان از سوی وزارت کشور اظهار داشت: شورای شهر مصوبه خود در خصوص انتخاب شهردار را ۶ شهریور به استانداری ارسال کرده و استانداری نیز هشتم شهریور به وزارت کشور ارسال کرده است.

وی افزود: هنوز در این زمینه از سوی وزارت کشور تائیدیه‌ای را دریافت نکرده‌ایم و انتظار ما این است که هر چه زودتر حکم شهردار اصفهان برای اجرای به موقع برنامه‌های شورای ششم صادر شود.

هشدارهای تشدید پدیده فرونشست در اصفهان

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به هشدارهای سازمان زمین شناسی مبنی بر وقوع و تشدید پدیده فرونشست در شهر و استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: این شرایط را ناشی از خشکی زاینده رود و همچنین خشکسالی‌های چند دهه اخیر می‌دانیم.

وی برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی را دلیل دیگر وقوع فرونشست در اصفهان دانست و ادامه داد: میزان آب سالیانه از منابع موجود و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شرایط هشداردهنده‌ای را درخصوص وضعیت اصفهان رقم زده است و از این رو در جلسه آینده شورای شهر به صورت تخصصی به این موضوع خواهیم پرداخت.

نور صالحی اجرای پروژه‌های تأمین آب مورد نیاز اصفهان را اصلی‌ترین راهکار مقابله با پدیده فرونشست اعلام کرد و افزود: برای این امر عزمی ملی لازم است تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

بی توجهی مسئولان کشوری نسبت به آبرسانی با تانکر در کلانشهر اصفهان

وی بحران آب را ویژه‌ترین چالش استان اصفهان و فلات مرکزی کشور عنوان کرد و گفت: آبرسانی با تانکر در کلانشهر اصفهان پدیده‌ای نادر بود که امسال بسیار دیده شد، این شرایط زیبنده اصفهان نیست و باید توجه داشت که اگر چنین اتفاقی را در دیگر کلانشهرها شاهد بودیم از سوی مسئولان کشوری بازخوردهای بیشتری داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه چنانچه شرکت اب و فاضلاب گزارشی از روند آبرسانی با تانکر در شهر اصفهان ارائه دهد می‌توان برنامه‌ریزی بهتری را برای حل این چالش در شهر اصفهان انجام داد، ابراز داشت: همچین سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری نیز گزارشی از آسیب‌های ناشی از آبیاری فضای سبز با تانکر را به شورای شهر ارائه دهد.