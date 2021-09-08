محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلاح طلبان باید پاسخگوی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم باشند، گفت: دولت تدبیر با حمایت اصلاح طلبان بر سر کار آمد و چالش‌های امروز در زمینه اقتصاد، معیشت، تورم و نقدینگی حاصل عملکرد دولت متبوع اصلاح طلبان است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملکرد اصلاح طلبان موجب شد، مردم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از آنها رویگردان شوند، تصریح کرد: اصلاح طلبان با مطالبه‌گری از دولت جدید که هنوز مستقر نشده است، می‌خواهند افکار عمومی را از عملکرد ضعیف خود منحرف کنند.

وی با اشاره به تلاش اصلاح طلبان برای فرار به جلو، اظهار داشت: دولت جدید پس از استقرار تمام تلاش خود را برای حل چالش‌ها و مشکلاتی که عملکرد ضعیف دولت تدبیر ایجاد کرده است، به کار خواهد گرفت.

جوکار افزود: وضعیت اقتصادی موجود نتیجه عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان باید پاسخگوی عملکرد دولت و عملکرد مدیران ناکارآمدی که به دولت گذشته تحمیل کرده‌اند، باشند.

رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس اظهار داشت: کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم و بیکاری و رکود در بخش تولید نتیجه عملکرد اقتصادی دولت مورد حمایت اصلاح طلبان است.