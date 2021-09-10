نمایش رفتار دوگانه انسان در «دارائیت»/ نگاه فمنیستی نداشتیم

بهناز متولی کارگردان نمایش «دارائیت A نامساوی A» که به تازگی اجرای خود را در تماشاخانه سپند آغاز کرده است درباره این اجرا به خبرنگار مهر گفت: «دارائیت A نامساوی A» یک نمایش-کاروگرافی است که مبحث مورد نظرش را بدون دیالوگ توسط اجراگران به تصویر می‌کشد. نمایش تنها در پایان، دیالوگی از نمایشنامه «مرغ دریایی» چخوف دارد و تلاش ما این بوده که اثری بدون کلام خلق کنیم که تلاش دارد درباره مفهوم تضاد و دوگانگی صحبت کند.

وی ادامه داد: در این نمایش درست است که شخصیت اصلی یک زن است اما فارغ از نگاه جنسیتی قرار است مشکلات یک انسان را به نمایش بگذارد. در واقع در این نمایش برخلاف تصور اولیه نگاه فمنیستی نداشتیم و اگر به دور از جنسیت به داستان نگاه کنیم شاهد نگاه اجتماعی به مشکلات یک فرد هستیم. داستان نمایش درباره اثر مشکلات روی نوع رفتار و تصمیم‌گیری انسان است که منجر به دوگانگی در تصمیم‌گیری می‌شود. همه ما در زندگی مان دچار چنین مشکلاتی می‌شویم که ممکن است به آن دقت نداشته باشیم به این مفهوم که وقتی تصمیم به انجام کاری می‌گیریم برعکس آن عمل کرده و راه دیگری را در پیش می‌گیریم. البته در این نمایش درباره تصمیم‌گیری که صورت گرفته قضاوت نمی‌کنیم بلکه تنها تضاد درونی فرد را به نمایش می‌گذاریم.

متولی یادآور شد: تلاش من در این نمایش این است که تماشاگر را به چالش بکشم. برای من تئاتر بسیار ارزشمند است و فلسفه و فکر زیادی پشتش است. تئاتربین های ما نیز افراد خاصی هستند و همگی علاقه مند به این هنر چون کسی که تحمل نشستن بیش از یک ساعت روی صندلی را داشته باشد و صحنه‌هایی را به صورت زنده ببیند که در زندگی واقعی معمول نیست یک تماشاگر ارزشمند است پس نباید تغذیه اشتباه شود و ما باید مغزش را به چالش بکشیم.

وی درباره انتخاب نام نمایشنامه توضیح داد: برای انتخاب اسم نمایشنامه با سعید خزاعی کیان نویسنده و طراح کاروگرافی نمایش بحث و تبادل نظر زیادی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که چون مضمون نمایش درباره تضاد و دوگانگی است بهتر است نام آن هم برگرفته از همین مفهوم باشد از این رو ابتدا کلمه دوئیت را در نظر گرفتیم و بعد مصدر آن را که دارائیت نام دارد به عنوان اسم نمایش انتخاب کردیم. A نامساوی A نیز بر این نکته تاکید دارد که یک فرد خودش می‌تواند مخالف خودش باشد و قرار نیست این دوگانگی در ۲ فرد متفاوت باشد بلکه برعکس در یک فرد است.

این کارگردان تئاتر در پایان درباره شرایط اجرا در وضعیت بحران کرونا بیان کرد: امیدوارم حداقل دوستان تئاتری از کار ما حمایت کنند چون ما برای اجرای نمایش سختی‌های زیادی کشیدیم و در این شرایط عوامل گروه‌ها بیشتر از تماشاگران در معرض بیماری هستند چون خوشبختانه دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن‌های تئاتر خیلی خوب رعایت می‌شود و این بازیگران و عوامل پشت صحنه هستند که بیشتر در معرض خطر بیماری قرار دارند. ما ۷ ماه تمرین داشتیم و در این مدت برخی از بچه‌های گروه هم درگیر بیماری کرونا شدند اما خوشبختانه مشکلی برای کسی به وجود نیامد. قرار است برای گروه‌های در حال اجرا واکسن تزریق کنند که جای خوشحالی دارد البته بهتر بود حداقل یک هفته قبل از اجرا واکسیناسیون صورت گیرد چون من این دلهره را هم دارم که بازیگران بعد از دریافت واکسن دچار عوارض یکی دوروزه شوند و در بازی‌هایشان اختلال به وجود آید.

علاقه مندان می‌توانند تا اول شهریور ماه این نمایش را ساعت ۱۹ در تماشاخانه سپند واقع در میدان ولی عصر (عج)، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان عضدی، خیابان سپند پلاک ۶۹ ببینند.