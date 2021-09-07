به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پادشاهی عربستان سعودی طی دستوری «خالد بن قرار الحربی» مدیر کل امنیت عمومی این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

بر اساس این گزارش، مدیرکل امنیت عمومی عربستان به اتهام ارتکاب تخلفات مالی و پولشویی عزل شده است.

طبق حکم صادر شده از سوی ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی در حال حاضر پرونده «خالد بن قرار الحربی» به کمیته تحقیقات سپرده شده است.

گفتنی است، ملک سلمان از سازمان نظارت و مبارزه با فساد کشورش خواسته تا در خصوص دیگر افراد متخلفی که در جریان فسادهای مالی مشارکت داشته‌اند، تدابیر لازم را انجام دهد.

پیش از این هم سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان از بازداشت ۲۰۷ نفر از جمله شماری از کارکنان وزارت دفاع و دادگستری به اتهامات مختلف از جمله رشوه، سو استفاده از جایگاه شغلی و کلاهبرداری خبرداده بود.

طبق ادعای این سازمان ۸۷۸ مأموریت نظارتی در ماه ذی الحجه (آخرین ماه هجری قمری) انجام شده است که طی آن ۴۶۱ متهم در پرونده‌های اداری و جنایی مورد بازپرسی قرار گرفتند.