به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در قاره اروپا شب گذشته در گروه‌های مختلف پیگیری شد که در یکی از این بازی‌ها تیم پرتغال موفق شد با سه گل جمهوری آذربایجان را شکست بدهد. در این دیدار «کریستیانو رونالدو» به دلیل محرومیت حضور نداشت.

تیم فرانسه با دو گل فنلاند را شکست داد و ترکیه با نتیجه یک به ۶ برابر هلند باخت سنگینی را تجربه کرد.

نتایج بازی‌های شب گذشته به این ترتیب است:

* آذربایجان صفر - پرتغال ۳

* ایرلند ۱ - صربستان ۱

* بوسنی ۲ - قزاقستان ۲

* فرانسه ۲ - فنلاند صفر

* جزایر فارو ۲ - مولداوی یک

* دانمارک ۵ - رژیم صهیونیستی صفر

* اتریش صفر- اسکاتلند ۱

* مونته نگرو صفر - لتونی صفر

* نروژ ۵ - جبل الطارق ۱

* هلند ۶ - ترکیه ۱

* روسیه ۲ - مالت صفر

* اسلواکی ۲ - قبرس صفر

* کرواسی ۳ - اسلوونی صفر