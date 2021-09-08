حجت الاسلام سید محمد سادات به مناسبت سالگرد یوم الله ۱۷ شهریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه خونبار تأثیر بسزایی در روند نهضت مردم انقلابی ایران برجای گذاشت و زمینه و بستری برای پیروزی نهایی در ۲۲ بهمن ۵۷ را فراهم کرد.

وی افزود: یوم الله ۱۷ شهریور نقطه عطفی در نهضت امام خمینی (ره) و قیام مردم ایران محسوب می‌شود و در این حادثه تاریخی رژیم شاهنشاهی عمق دنائت و سفاکی خود را نشان داد.

حجت الاسلام سادات خاطرنشان کرد: کشتار مردم انقلابی در روز ۱۷ شهریور باعث شکاف عمیق بین مردم و حکومت پهلوی شد و پایه‌های رژیم شاهنشاهی را سست‌تر از قبل کرد.

وی افزود: این واقعه، اربابان خارجی رژیم پهلوی را دچار تزلزل و سردرگمی در مواجهه با انقلاب مردم ایران کرد و بستری برای پیروزی نهایی نهضت فراهم شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در بخشی دیگری از سخنان خود بر لزوم انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به ویژه ۱۷ شهریور به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: این مهم از ضروریات امروز جامعه ما در مواجهه با حجم شبهات در فضای حقیقی و مجازی به شمار می‌آید.

حجت الاسلام سادات افزود: نسل جوان ما باید بدانند که انقلاب اسلامی چه عقبه‌هایی را پشت سر گذاشته تا امروز شاهد عزت و استقلال در دنیا هستیم و نظام سلطه را با چالش مواجه نموده و ماهیت استکباری آنها را به خطر انداخته‌ایم و تمام دشمنی قدرت‌های استکباری با ملت ایران ریشه در همین مسئله دارد.