به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «بچه ها» به کارگردانی امیر دریانی و تهیه کنندگی نعیم بختیاری که در اولین حضور جهانی اش در بخش اصلی جشنواره بین‌المللی هنر مدرن و فیلم‌های معنوی اخلاقی «فرسکو» ایروان در کشور ارمنستان حضور داشت، توانست از هیات داوران جشنواره لوح تقدیر و جایزه بهترین پیام از ارزش های خانواده را از آن خود کند.

این جشنواره امسال در روزهای اخیر از ۲۰ تا ۲۹ آگوست برابر با ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور در ایروان ارمنستان برگزار شد.

پیمان شاه محمدی مجری طرح و مدیر امور توزیع و فروش بین المللِ فیلم کوتاه «بچه ها» که به شکل حضوری در جشنواره «فرسکو» حضور داشت، در این باره گفت: «فرسکو» از لحاظ برگزاری و شکل اجرا، یک جشنواره کاملا غیرمتعارف است. محل برگزاری جشنواره، یک فضای باز به وسعت حدود هزارمتر در محوطه کلیسا و منطبق با مضامین و مفاهیم «فرسکو» بود که به شکلی هنرمندانه امکانات صدا و تصویر را برای مخاطبان خود به شکلی خیابانی و روباز فراهم می کرد.

وی ادامه داد: مراسم اختتامیه و اعلام نتایج جشنواره نیز به شکلی رسمی در موزه ملی فرش ارمنستان برگزار شد. در دوران همه گیری کرونا معمولا سیاست های بیشتر جشنواره ای به شکل آنلاین و غیر حضوری است. اما جشنواره هایی همچون «فرسکو» هنوز فرصت ارتباط گیری مخاطب با اثر و صاحبان اثر را به شکل حقیقی آن هم با یک برنامه ریزی کاملا غیر مرسوم و در سطح شهر ایجاد می کنند.

وی درباره فیلم های ایرانی حاضر در جشنواره توضیح داد: امسال ۲ فیلم کوتاه از ایران توانستند در «فرسکو» مورد استقبال مخاطبان و هیات داروان قرار بگیرند. یکی «بچه ها» و دیگری فیلم کوتاه «داغی» به کارگردانی فاطمه محمدی که که از طرف هیات داوران جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت.

در فیلم «بچه ها» نکیسا بختیاری، باربد بختیاری و نعیم بختیاری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از نویسنده: امیر دریانی، مدیر فیلمبرداری و اصلاح رنگ: حنیف پرنده، مدیر صدابرداری: میثم معتمدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: یاسمین برزگری، صداگذاری و افکت: محمدعلی درگاهی، مشاور کارگردان، مدیر امور فنی پس از تولید، تدوینگر و ساخت تریلر: پیمان شاه محمدی، منشی صحنه: شرف النسا نیرومند، طراح صحنه و لباس: مرجان خرمی، عکاس: شکیلا بختیاری، طراح گریم و اجرا: پژمان اعتمادی فر، طراح گرافیک و پوستر : لیلا نورایی، صداپیشگان: رها حاج زینعل، علی صفری، تارا وفاخواه، سرمایه گذاران: نعیم بختیاری و میلاد قرائتی.