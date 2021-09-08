«کشتار روز تهران» به یونان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «کشتار روز تهران» به نویسندگی و تهیه کنندگی حسین تهرانی و کارگردانی حسام حمیدی به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «دراما» راه پیدا کرد.

جشنواره «دراما» مهمترین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه در یونان است و هر ساله در شهر دراما برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم «دراما» راه معرفی فیلمسازانِ جوان جنوب شرقی اروپا به معتبرترین جوایز فیلم کوتاه در جهان از جمله جایزه بهترین فیلم اروپا است.

اولین دوره این جشنواره در سال ۱۹۷۸ میلادی برگزار شد و هر ساله به طور میانگین حدود ۲ هزار فیلم به آن ارسال می شود.

چهل و چهارمین دوره این جشنواره بین‌المللی از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی در شهر دراما یونان برگزار می شود.

در این فیلم حمیدرضا کرمی، مهران آتش زای، روزبه سینکی و مهرنوش سلیمی ایفای نقش کرده اند.

عوامل فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: وحید ابراهیمی، تدوین: مهرداد اکبری، مجری طرح: دنا رسام، مشاور روانشناسی فیلمنامه: هدی تهرانی، مدیر صدابرداری: امیر شاهوردی، صداگذاری: عرفان ابراهیمی، طراح گریم: مهرنوش سلیمی، طراح لباس: کوثر خرم، طراح صحنه: مجید ایرانی، جلوه های ویژه بصری: مرتضی مقدسی، برنامه ریز: حدیث کریمیان، مدیر تولید: کیان صادقیان، منشی صحنه: لیدا صادقی، عکاس: رضا گوهری، طراح پوستر: احسان برآبادی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، مدیر تدارکات: کیوان مرادآبادی، پخش بین الملل این فیلم بر عهده دنا رسام است.